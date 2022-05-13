rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Капитан из Ростовской области погиб при освобождении украинского села от неонацистов

13 мая 10:32
Фото: kazanskoe-sp.ru
Капитана Кирилла Кузнецова, погибшего в ходе спецоперации, похоронили в станице Казанской Верхнедонского района, сообщил RostovGazeta его дядя Иван Инодворский.

Кирилл Кузнецов родился в станице Казанской Верхнедонского района. Здесь он учился в школе, после чего поступил в высшее военное училище в Москве. По распределению его служба проходила в Южной Осетии. Оттуда его направили на спецоперацию.

«Кирилл был хороший капитан Вооруженных Сил России. Мы гордимся им, его подвигом. Он погиб при освобождении украинского села от неонацистов», — рассказывает Иван Инодворский.

Кирилла Кузнецова похоронили со всеми почестями в станице Казанской. Капитану было 29 лет.

Информацию о гибели капитана Кузнецова подтвердили корреспонденту RostovGazeta в военкомате Верхнедонского района.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области 6 мая простились с военнослужащим Ярославом Гимпом, который погиб на Украине при исполнении воинского долга.

Материалы по теме
Необычные награды получили в Ростове-на-Дону участники спецоперации на Украине в маеВ ходе спецоперации на Украине погиб 30-летний офицер Виктор Брыжов из НовочеркасскаОрденом Мужества наградили посмертно 20-летнего военного из Ростовской области 11 мая
#Новости#Эксклюзив#Дарья Демидова#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00