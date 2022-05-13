Капитан из Ростовской области погиб при освобождении украинского села от неонацистов

Кирилл Кузнецов родился в станице Казанской Верхнедонского района. Здесь он учился в школе, после чего поступил в высшее военное училище в Москве. По распределению его служба проходила в Южной Осетии. Оттуда его направили на спецоперацию.
«Кирилл был хороший капитан Вооруженных Сил России. Мы гордимся им, его подвигом. Он погиб при освобождении украинского села от неонацистов», — рассказывает Иван Инодворский.
Кирилла Кузнецова похоронили со всеми почестями в станице Казанской. Капитану было 29 лет.
Информацию о гибели капитана Кузнецова подтвердили корреспонденту RostovGazeta в военкомате Верхнедонского района.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области 6 мая простились с военнослужащим Ярославом Гимпом, который погиб на Украине при исполнении воинского долга.