Ростовчане поделились лайфаками, как пережить две недели без горячей воды

Posted 13 мая 2022, 20:58
Published 13 мая 2022, 20:58
Modified 18 сентября 2022, 15:10
Updated 18 сентября 2022, 15:10
Житель одного из многоквартирных домов в западном микрорайоне Ростова Александр Вешин поделился своим способом, как пережить отсутствие горячей воды в кране.
«У меня стиральная машинка стоит в ванной и я грею воду в ней. Включаю без порошков и даже не обязательно с одеждой, выставляю температуру и сливной шланг свешиваю в ванную. Мои короткие волосы такого напора помыть хватает», – рассказывает о своем нехитром изобретении ростовчанин.
Другая ростовчанка, Анастасия Ларина рассказывает, что ей помогают кастрюли и кипятильники: она просто нагревает воду с их помощью и разбавляет холодной из крана.
«Каждый год достаем кастрюли, кипятим воду и купаемся в тазиках», – говорит Анастасия.
Следующий лайфхак для тех, у кого есть дача. Им делится ростовчанка Елена Казукова.
«Когда весной или летом отключают воду, мы переезжаем на дачу, она в черте города. Там горячей воды тоже нет, зато есть летний душ. Вода в баке нагревается от солнца и трем-четырем людям этого объема хватает», – делится секретом ростовчанка.
Совсем не обязательно искать способы воспользоваться горячей водой дома. Ростовчанин Евгений Швецов советует вспомнить про свой абонемент в спортзале: и к лету себя в форму приведете, и примете душ, потому-то, как правило, в фитнесс-центрах всегда есть горячая вода.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в центре Ростова и на Западном отключат горячую воду на две недели.