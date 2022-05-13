Ростовчане поделились лайфаками, как пережить две недели без горячей воды

«У меня стиральная машинка стоит в ванной и я грею воду в ней. Включаю без порошков и даже не обязательно с одеждой, выставляю температуру и сливной шланг свешиваю в ванную. Мои короткие волосы такого напора помыть хватает», – рассказывает о своем нехитром изобретении ростовчанин.