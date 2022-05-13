rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 мая 2022, 20:58

Published 13 мая 2022, 20:58

Modified 18 сентября 2022, 15:10

Updated 18 сентября 2022, 15:10

Ростовчане поделились лайфаками, как пережить две недели без горячей воды

13 мая 2022, 20:58
Масштабные отключения горячей воды проходят в Ростове с 12 по 25 мая. В Западном микрорайоне, Новом поселении и в центре города из кранов будет течь только холодная вода из-за проверок теплосетей. Корреспондент RostovGazeta попросил ростовчан поделиться лайфхаками, которыми они пользуются в отсутствии горячей воды

Житель одного из многоквартирных домов в западном микрорайоне Ростова Александр Вешин поделился своим способом, как пережить отсутствие горячей воды в кране.

«У меня стиральная машинка стоит в ванной и я грею воду в ней. Включаю без порошков и даже не обязательно с одеждой, выставляю температуру и сливной шланг свешиваю в ванную. Мои короткие волосы такого напора помыть хватает», – рассказывает о своем нехитром изобретении ростовчанин.

Другая ростовчанка, Анастасия Ларина рассказывает, что ей помогают кастрюли и кипятильники: она просто нагревает воду с их помощью и разбавляет холодной из крана.

«Каждый год достаем кастрюли, кипятим воду и купаемся в тазиках», – говорит Анастасия.

Следующий лайфхак для тех, у кого есть дача. Им делится ростовчанка Елена Казукова.

«Когда весной или летом отключают воду, мы переезжаем на дачу, она в черте города. Там горячей воды тоже нет, зато есть летний душ. Вода в баке нагревается от солнца и трем-четырем людям этого объема хватает», – делится секретом ростовчанка.

Совсем не обязательно искать способы воспользоваться горячей водой дома. Ростовчанин Евгений Швецов советует вспомнить про свой абонемент в спортзале: и к лету себя в форму приведете, и примете душ, потому-то, как правило, в фитнесс-центрах всегда есть горячая вода.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в центре Ростова и на Западном отключат горячую воду на две недели.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика