Ростовская область заняла пятое место по стоимости бензина в ЮФО в мае

Posted 13 мая 2022, 16:00
Published 13 мая 2022, 16:00
Modified 1 октября, 15:17
Updated 1 октября, 15:17
Бензин в регионе в первую неделю мая продавался в среднем за 52,24 рубля за литр. Причем по сравнению с последней неделей апреля цены на него почти не изменились.
Дороже всего в ЮФО бензин продается в Севастополе. Там один литр стоил в начале мая 55,36 рублей.
На несколько пунктов за неделю подорожало дизельное топливо. Оно продавалось в регионе в начале мая за 52,42 рублей за литр.
Ранее стало известно, что в Ростовской области резко выросли цены на запасные части. Тяжелее всего в этом плане пришлось перевозчикам. Они считают, что поставщики запчастей и страховщики сговорились не снижать цены, несмотря на восстановление курса рубля.