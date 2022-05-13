Страсти по ростовскому ипподрому: общественники пожаловались на «двуличную политику»

«Получается, что первое решение Общественного Совета было принято в нашу пользу — в пользу сохранения Ростовского ипподрома. И „Донское наследие“ выступило с заключением о признании нашей стороны. Но позже нам отказали на рабочей группе. Пояснили, что ничего страшного в отказе нет. Дескать, Юг Руси просто проявил активность, привлекая трех экспертов. И нам можно еще раз подать заявление с этим же вопросом, только изменив формулировку. Но на самом деле, уже тогда все было предрешено, — объясняет Александр Кожин. — Да, мы изменили формулировку. Добавили трибуны ипподрома. И нам отказали. А теперь в суде фигурирует тот факт, что мы и первый, и второй раз получили отказы. И что такие вопросы рассматриваются только один раз».