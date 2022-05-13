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Posted 13 мая 2022, 08:19

Published 13 мая 2022, 08:19

Modified 18 сентября 2022, 15:10

Updated 18 сентября 2022, 15:10

В Тирасполе неизвестные пытались поджечь военкомат

В Тирасполе неизвестные пытались поджечь военкомат

13 мая 2022, 08:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В ночь на 13 мая в Тирасполе было совершено две попытки поджога. Неизвестные хотели поджечь нефтяную базу и здание военкомата.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА «Новости», сначала злоумышленники кинули бутылку с зажигательной смесью в сторону нефтебазы, после чего скрылись на машине. В результате произошло возгорание травы рядом с объектом. Огонь удалось быстро потушить.

Через полчаса после первого происшествия неизвестные кинули две бутылки с зажигательной смесью в здание тираспольского военкомата. Возгорание ликвидировала охрана.

#Новости
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