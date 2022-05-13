В Тирасполе неизвестные пытались поджечь военкомат

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА «Новости», сначала злоумышленники кинули бутылку с зажигательной смесью в сторону нефтебазы, после чего скрылись на машине. В результате произошло возгорание травы рядом с объектом. Огонь удалось быстро потушить.