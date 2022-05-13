В Тирасполе неизвестные пытались поджечь военкомат

Posted 13 мая 2022, 08:19
Published 13 мая 2022, 08:19
Modified 18 сентября 2022, 15:10
Updated 18 сентября 2022, 15:10
Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА «Новости», сначала злоумышленники кинули бутылку с зажигательной смесью в сторону нефтебазы, после чего скрылись на машине. В результате произошло возгорание травы рядом с объектом. Огонь удалось быстро потушить.
Через полчаса после первого происшествия неизвестные кинули две бутылки с зажигательной смесью в здание тираспольского военкомата. Возгорание ликвидировала охрана.