Департамент имущественно-земельных отношений Ростова назвал самых богатых сотрудников

А лидерами рейтинга доходов за 2021 год стали главные специалисты отдела организации торгов Валерия Махаева и Вероника Петяева. Так Махаева указала в своей налоговой декларации доход более 4,8 миллиона рублей, в то время как ее супруг задекларировал всего миллион рублей. А Вероника Петяева с супругом заработали в 2021 году более 5,6 миллиона рублей, из которых вклад Петяевой составил почти 2,4 миллиона рублей, а ее мужа — более 3,2 миллиона рублей.