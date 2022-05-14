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Департамент имущественно-земельных отношений Ростова назвал самых богатых сотрудников

14 мая 13:17
Фото: pixabay.com
В Ростове департамент имущественно-земельных отношений (ДИЗО) опубликовал данные о сотрудниках с многомиллионными доходами в 2021 году, данные появились на портале администрации.

ДИЗО опубликовал список доходов за период с 1 января до 31 декабря 2021 года.

Согласно открытым данным самыми богатыми сотрудниками оказались заместители директора, а также главные специалисты отдела организации торгов.

Так заместитель директора ДИЗО Сергей Плясовица заработал в прошлом году более 1,1 миллиона рублей, его супруга также внесла в семейный бюджет больше миллиона рублей.

Второй заместитель директора Александр Шанько оказался успешнее своего коллеги и в течение года заработал более 3,9 миллиона рублей, его супруга задекларировала около 650 тысяч рублей. При этом в собственности семьи есть пара квартир, жилой дом и участок площадью 725 квадратных метров.

Высокие доходы в 2021 году показала и семья главного специалиста отдела распоряжения имуществом Дмитрия Малышева, сотрудник ДИЗО заработал почти 1,1 миллиона рублей, а его вторая половина — уже около 2,1 миллиона рублей.

Чуть больше трех миллионов рублей заработала семья главного специалиста отдела распоряжения имуществом Екатерины Позняк, женщина внесла в семейный бюджет более 2,1 миллиона рублей, а ее супруг заработал всего 900 тысяч рублей. В собственности супружеской пары есть квартира, Audi Q3 и Toyota Camry.

А лидерами рейтинга доходов за 2021 год стали главные специалисты отдела организации торгов Валерия Махаева и Вероника Петяева. Так Махаева указала в своей налоговой декларации доход более 4,8 миллиона рублей, в то время как ее супруг задекларировал всего миллион рублей. А Вероника Петяева с супругом заработали в 2021 году более 5,6 миллиона рублей, из которых вклад Петяевой составил почти 2,4 миллиона рублей, а ее мужа — более 3,2 миллиона рублей.

Ранее стало известно, сколько заработали руководители МЧС Ростовской области в прошлом году.

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