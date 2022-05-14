Двое детей-инвалидов не могли получить жизненно необходимые лекарства в Ростове

Posted 14 мая 2022, 06:12
Published 14 мая 2022, 06:12
Modified 1 октября, 14:04
Updated 1 октября, 14:04
В надзорное ведомство обратилась мать детей и пожаловалась на нарушение их прав. Они являются инсулинозависимыми и находятся под наблюдением в поликлинике.
«Врачебная комиссия рекомендовала определенные препараты. Но их не предоставили в нужные сроки», — говорится в публикации.
Отмечается, что прокуратура через суд потребовала обязать учреждения здравоохранения предоставить лекарства. Все требования были удовлетворены.
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