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Posted 14 мая 2022, 06:12

Published 14 мая 2022, 06:12

Modified 1 октября, 14:04

Updated 1 октября, 14:04

Двое детей-инвалидов не могли получить жизненно необходимые лекарства в Ростове

14 мая 2022, 06:12
В Ростове-на-Дону двум детям-инвалидам своевременно не выдавали лекарства, сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство обратилась мать детей и пожаловалась на нарушение их прав. Они являются инсулинозависимыми и находятся под наблюдением в поликлинике.

«Врачебная комиссия рекомендовала определенные препараты. Но их не предоставили в нужные сроки», — говорится в публикации.

Отмечается, что прокуратура через суд потребовала обязать учреждения здравоохранения предоставить лекарства. Все требования были удовлетворены.

Ранее строительный мусор после ремонта больницы в Ростовской области свалили в степи.

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