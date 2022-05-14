Информацию о диверсантах с заминированными телефонами опровергли в Ростове

Posted 14 мая 2022, 05:44
Published 14 мая 2022, 05:44
Modified 18 сентября 2022, 15:10
Updated 18 сентября 2022, 15:10
Неизвестные распространяют в мессенджерах информацию, что якобы диверсанты разбрасывают заминированные телефоны, кошельки и планшеты. Говорится, что будто в другой области уже есть пострадавший.
«Такие сообщения рассылают, чтобы создать панику. В Ростовской области действует режим ЧС и усилены меры безопасности», — говорится в Telegram-канале.
Отмечается, что правоохранители круглосуточно патрулируют общественные места. Местных жителей призвали проверять полученную информацию.
«Сотрудники украинских спецслужб постоянно делают попытки дестабилизировать общественную ситуацию внутри РФ», — говорится в публикации.