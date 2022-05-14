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Posted 14 мая 2022, 05:44

Published 14 мая 2022, 05:44

Modified 18 сентября 2022, 15:10

Updated 18 сентября 2022, 15:10

Информацию о диверсантах с заминированными телефонами опровергли в Ростове

14 мая 2022, 05:44
В Ростовской области не соответствует действительности информация о проникновении диверсантов на территорию региона, говорится в Telegram-канале «Война с фейками. Ростов».

Неизвестные распространяют в мессенджерах информацию, что якобы диверсанты разбрасывают заминированные телефоны, кошельки и планшеты. Говорится, что будто в другой области уже есть пострадавший.

«Такие сообщения рассылают, чтобы создать панику. В Ростовской области действует режим ЧС и усилены меры безопасности», — говорится в Telegram-канале.

Отмечается, что правоохранители круглосуточно патрулируют общественные места. Местных жителей призвали проверять полученную информацию.

«Сотрудники украинских спецслужб постоянно делают попытки дестабилизировать общественную ситуацию внутри РФ», — говорится в публикации.

Ранее в донском регионе опровергли информацию о подрыве жителей села на минах в мае.

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