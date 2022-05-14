Ростовчане возмутились ростом цен в продуктовых магазинах

В соцсетях и мессенджерах сообществ Ростова распространились фотографии стеллажей с упаковками соков, цены на литр которых варьируются от 179 до 269 рублей. Подписчик обратился к общественности с вопросом, почему несмотря на снижение стоимости доллара цены на продукты продолжают расти.