Ростовчане возмутились ростом цен в продуктовых магазинах

Posted 14 мая 2022, 14:59
Published 14 мая 2022, 14:59
Modified 1 октября, 14:43
Updated 1 октября, 14:43
В соцсетях и мессенджерах сообществ Ростова распространились фотографии стеллажей с упаковками соков, цены на литр которых варьируются от 179 до 269 рублей. Подписчик обратился к общественности с вопросом, почему несмотря на снижение стоимости доллара цены на продукты продолжают расти.
Этот вопрос вызвал бурную реакцию общественности, и ростовчане вспомнили, что в начале года власти Ростовской области обещали следить за ростом цен на продукты в магазинах региона.
«ФАС не работает», — констатировали местные жители.
«А говорили, что за ценами будут следить. Ага, как ценники менять высокие получается…», — заметили ростовчане, добавив, что в настоящий момент продавцы регулярно меняют ценники.
«Что будет неизвестно, и сбывают свои запасы дорого, так как готовятся к дорогой закупке», — предположила одна из комментаторов.
Напомним, ранее стало известно, что цены на продукты в Ростовской области с конца 2021 года поднялись на 14%.
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