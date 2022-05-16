Отслеживание автобусов в Ростове-на-Дону онлайн

Особенность этого приложения в том, что оно адаптировано для людей, имеющих проблемы со зрением. Благодаря программе они могут без посторонней помощи узнать, когда придет транспорт на автобусную остановку. Для адаптации сервиса был скорректирован способ доступа к данным — он стал невизуальным. Инвалиды по зрению смогут услышать всю нужную информацию.