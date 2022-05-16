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Posted 16 мая 2022, 08:08

Published 16 мая 2022, 08:08

Modified 18 сентября 2022, 15:10

Updated 18 сентября 2022, 15:10

Семь стран планируют создать закрытую от РФ и Китая систему обмена данными

Семь стран планируют создать закрытую от РФ и Китая систему обмена данными

16 мая 2022, 08:08
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Новый механизм обмена данными создадут азиатские страны, Соединенные Штаты Америки и Канада, закрыв систему от Китая и России. В числе стран участников также Сингапур, Филиппины, Япония и Южная Корея.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на японское издание Nikkei, новый механизм призван заменить систему Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, в которую входили КНР и РФ. Механизм будет включать экономические и персональные данные, необходимые для улучшения электронной торговли между странами.

Позже планируется расширить список стран-участников, включив в него, например, Великобританию и Бразилию.

#Политика#Новости
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