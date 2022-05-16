Семь стран планируют создать закрытую от РФ и Китая систему обмена данными

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на японское издание Nikkei, новый механизм призван заменить систему Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, в которую входили КНР и РФ. Механизм будет включать экономические и персональные данные, необходимые для улучшения электронной торговли между странами.