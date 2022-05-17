«20 главных событий России за 20 лет»: Стабилизация политической системы

Мало кто из молодежи знает, да и люди постарше начали забывать, почему, например, в 2004-м в России были отменены прямые выборы губернаторов. Катализатором острого решения стал теракт в Беслане. За несколько недель до трагедии федеральный центр несколько раз требовал от местных властей усилить охрану административных границ и особо важных объектов, школ, в том числе. Предписывалось проводить сплошные досмотрово-регистрационные мероприятия на милицейских постах приграничной зоны и перевести личный состав РОВД на усиленный режим несения службы. Но 1-го сентября на линейке потерпевшие видели лишь одного милиционера — инспектора по делам несовершеннолетних. Согласно расчетам сил и средств, фигурирующих в докладе сенатора Торшина, на месте должен был еще, как минимум, дежурить экипаж ДПС. Но он, по указанию неустановленного должностного лица, направился на федеральную трассу «Кавказ», для сопровождения кортежа главы республики.