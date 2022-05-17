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Posted 17 мая 2022, 09:32

Published 17 мая 2022, 09:32

Modified 18 сентября 2022, 15:10

Updated 18 сентября 2022, 15:10

Эксперт рассказал, кто курирует поборы инспекторов ГИБДД в Ростовской области

Эксперт рассказал, кто курирует поборы инспекторов ГИБДД в Ростовской области

17 мая 2022, 09:32
Фото: 1MI.
В Ростовской области арестовали более 20 сотрудников ГИБДД за поборы, а вся эта преступная схема появилась еще в 1990-е годы, рассказал глава «Грузавтотранса» Владимир Матягин.

В интервью изданию Donnews он заявил, что все началось с 1990-х годов, когда рядовым сотрудникам ГИБДД было тяжело жить. Из-за этого они занимались поборами с водителей.

«Теперь эти сотрудники являются начальниками, но за эти годы у них появлялись новые схемы. Они включали в них других сотрудников, которые приходили на их место», — уточнил эксперт.

Он добавил, что контролирующие органы себя дискредитировали. По его словам, сейчас необходима реформа ГИБДД.

Более подробную информацию о скандалах с поборами читайте в расширенном материале RostovGazeta.

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