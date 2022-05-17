Эксперт рассказал, кто курирует поборы инспекторов ГИБДД в Ростовской области

Posted 17 мая 2022, 09:32
Published 17 мая 2022, 09:32
Modified 18 сентября 2022, 15:10
Updated 18 сентября 2022, 15:10
В интервью изданию Donnews он заявил, что все началось с 1990-х годов, когда рядовым сотрудникам ГИБДД было тяжело жить. Из-за этого они занимались поборами с водителей.
«Теперь эти сотрудники являются начальниками, но за эти годы у них появлялись новые схемы. Они включали в них других сотрудников, которые приходили на их место», — уточнил эксперт.
Он добавил, что контролирующие органы себя дискредитировали. По его словам, сейчас необходима реформа ГИБДД.