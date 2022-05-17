Генерал-майор юстиции Булатов: В действиях Арашукова нет состава преступления

Posted 17 мая 2022, 08:02
Published 17 мая 2022, 08:02
Modified 18 сентября 2022, 15:10
Updated 18 сентября 2022, 15:10
Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС, Булатов рассказал, что Следком Карачаево-Черкесии рассматривал дело об убийстве советника президента КЧР Фраля Шебзухова, совершенного еще в 2010 году. Обвиняемым по делу являлся Рустам Копсергенов, который и дал показания, что Арашуков приказал ему избить и напугать Шебзухова, на должность которого он претендовал.
Булатов заявил, что подтверждения показаний Копсергенова установить не удалось, а потому Следком КЧР вынес решение, что в действиях Арашукова нет состава преступления. После этого, дело было передано в центральный аппарат Следкома РФ.