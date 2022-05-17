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Posted 17 мая 2022, 08:02

Published 17 мая 2022, 08:02

Modified 18 сентября 2022, 15:10

Updated 18 сентября 2022, 15:10

Генерал-майор юстиции Булатов: В действиях Арашукова нет состава преступления

Генерал-майор юстиции Булатов: В действиях Арашукова нет состава преступления

17 мая 2022, 08:02
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Экс-глава Следкома по Карачаево-Черкессии генерал-майор Булатов заявил, что в действиях бывшего члена Совфеда Рауфа Арашукова следствие не обнаружило состава преступления. Это произошло в здании Мосгорсуда, где проходит рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего сенатора.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС, Булатов рассказал, что Следком Карачаево-Черкесии рассматривал дело об убийстве советника президента КЧР Фраля Шебзухова, совершенного еще в 2010 году. Обвиняемым по делу являлся Рустам Копсергенов, который и дал показания, что Арашуков приказал ему избить и напугать Шебзухова, на должность которого он претендовал.

Булатов заявил, что подтверждения показаний Копсергенова установить не удалось, а потому Следком КЧР вынес решение, что в действиях Арашукова нет состава преступления. После этого, дело было передано в центральный аппарат Следкома РФ.

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