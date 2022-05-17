Кому принадлежит Ростов: какие политические кланы есть в регионе

Posted 17 мая 2022, 07:53
Published 17 мая 2022, 07:53
Modified 18 сентября 2022, 15:10
Updated 18 сентября 2022, 15:10
Борьба за власть в донском регионе продолжается с 1990-х годов, хотя официально этого никто не признает. Поворотным моментом стала победа Владимира Чуба на посту губернатора, после которого пришел Василий Голубев и до сих пор руководит областью.
Но интерес к этой территории появился не только у местной элиты, но и крупных федералов. Однако и у Голубева есть много связей в столичном регионе, где он и начинал политическую карьеру.
Социальную сферу Ростова хорошо контролируют пришедший из структур МВД на пост сити-менеджера Алексей Логвиненко и вице-губернатор Игорь Гуськов. Градоначальник сразу взялся за дело и начал менять к лучшему городскую инфраструктуру донской столицы.
Настоящим экономическим двигателем региона считают так называемый «армянский клан». При этом в группе не смогли определиться с лидером и присутствует внутренняя конкуренция. Некоторые депутаты «армянской» группы занимаются не только политикой, но еще и бизнесом и уделяют ему больше внимания.
В регионе есть много коммерческих структур, которые имеют свои интересы и свое влияние. О том, как происходит борьба за власть, читайте в расширенном материале RostovGazeta.