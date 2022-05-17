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Posted 17 мая 2022, 17:23

Published 17 мая 2022, 17:23

Modified 11 сентября 2022, 15:20

Updated 11 сентября 2022, 15:20

После прорыва теплотрассы центр Ростова-на-Дону затопило водой 17 мая

17 мая 2022, 17:23
Власти Ростова сообщили, когда будет ликвидирован прорыв теплотрассы, затопивший центр города водой, сообщение опубликовали на портале мэрии.

Днем во вторник, 17 мая, в Telegram-каналах Ростова распространились сообщения о том, что центр города затопило нечистотами. Под ударом содержимого систем водоотведения оказались переулок Доломановский и ближайшие к нему улицы.

«Трубы меняют круглый год, а они всё прорываются», — заметили ростовчане.

В ответ на это мэрия города опровергла информацию, сообщив, что по улицам течет вода, которая высвободилась после прорыва теплотрассы, а не нечистоты. Представители добавили, что ростовчанам не о чем беспокоится, так как рабочие уже перекрыли аварийный участок, который в дальнейшем будет включен в план работ по устранению дефектов теплосетей.

Аналогичные испытания систем водоснабжения и их проверка будут идти до 25 мая. В случае аварий в администрации рекомендуют обращаться либо в ООО «Ростовские тепловые сети» по номеру 8-863-234-89-44 или ЕДДС по телефону 112.

Напомним, в 2022 году к отопительному сезону в Ростовской области начали готовиться на месяц раньше.

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