После прорыва теплотрассы центр Ростова-на-Дону затопило водой 17 мая

В ответ на это мэрия города опровергла информацию, сообщив, что по улицам течет вода, которая высвободилась после прорыва теплотрассы, а не нечистоты. Представители добавили, что ростовчанам не о чем беспокоится, так как рабочие уже перекрыли аварийный участок, который в дальнейшем будет включен в план работ по устранению дефектов теплосетей.