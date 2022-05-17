После прорыва теплотрассы центр Ростова-на-Дону затопило водой 17 мая

Posted 17 мая 2022, 17:23
Published 17 мая 2022, 17:23
Modified 11 сентября 2022, 15:20
Updated 11 сентября 2022, 15:20
Днем во вторник, 17 мая, в Telegram-каналах Ростова распространились сообщения о том, что центр города затопило нечистотами. Под ударом содержимого систем водоотведения оказались переулок Доломановский и ближайшие к нему улицы.
«Трубы меняют круглый год, а они всё прорываются», — заметили ростовчане.
В ответ на это мэрия города опровергла информацию, сообщив, что по улицам течет вода, которая высвободилась после прорыва теплотрассы, а не нечистоты. Представители добавили, что ростовчанам не о чем беспокоится, так как рабочие уже перекрыли аварийный участок, который в дальнейшем будет включен в план работ по устранению дефектов теплосетей.
Аналогичные испытания систем водоснабжения и их проверка будут идти до 25 мая. В случае аварий в администрации рекомендуют обращаться либо в ООО «Ростовские тепловые сети» по номеру 8-863-234-89-44 или ЕДДС по телефону 112.
Напомним, в 2022 году к отопительному сезону в Ростовской области начали готовиться на месяц раньше.