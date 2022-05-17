Российские пенсионеры смогут при получении пенсии заказывать на дом товары

Posted 17 мая 2022, 15:39
Published 17 мая 2022, 15:39
Modified 18 сентября 2022, 15:10
Updated 18 сентября 2022, 15:10
Для оформления заказа на доставку товаров нужно оставить заявку. На сегодняшний день новая услуга доступна в ряде регионов Российской Федерации, пишет infox.ru.
В числе товаров, которые можно будет заказать с доставкой на дом — консервы, канцелярские принадлежности и другую социально значимую продукцию. Также почтальоны будут доставлять квитанции за жилищно-коммунальные услуги. При этом оплатить заказ можно будет непосредственно почтальону, у которого будет при себе кассовый аппарат. Киреева пояснила, что новая услуга станет востребованной у одиноких получателей пенсии с ограниченными возможностями передвижения, которые испытывают трудности с походом за продуктами.