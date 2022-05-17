Российские пенсионеры смогут при получении пенсии заказывать на дом товары

В числе товаров, которые можно будет заказать с доставкой на дом — консервы, канцелярские принадлежности и другую социально значимую продукцию. Также почтальоны будут доставлять квитанции за жилищно-коммунальные услуги. При этом оплатить заказ можно будет непосредственно почтальону, у которого будет при себе кассовый аппарат. Киреева пояснила, что новая услуга станет востребованной у одиноких получателей пенсии с ограниченными возможностями передвижения, которые испытывают трудности с походом за продуктами.