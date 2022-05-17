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Posted 17 мая 2022, 15:39

Published 17 мая 2022, 15:39

Modified 18 сентября 2022, 15:10

Updated 18 сентября 2022, 15:10

Российские пенсионеры смогут при получении пенсии заказывать на дом товары

Российские пенсионеры смогут при получении пенсии заказывать на дом товары

17 мая 2022, 15:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Пожилые граждане, получающие пенсию с почтальоном, получили возможность заказывать товары, продающиеся в отделениях Почты России. Об этом журналистам рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

Для оформления заказа на доставку товаров нужно оставить заявку. На сегодняшний день новая услуга доступна в ряде регионов Российской Федерации, пишет infox.ru.

В числе товаров, которые можно будет заказать с доставкой на дом — консервы, канцелярские принадлежности и другую социально значимую продукцию. Также почтальоны будут доставлять квитанции за жилищно-коммунальные услуги. При этом оплатить заказ можно будет непосредственно почтальону, у которого будет при себе кассовый аппарат. Киреева пояснила, что новая услуга станет востребованной у одиноких получателей пенсии с ограниченными возможностями передвижения, которые испытывают трудности с походом за продуктами.

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