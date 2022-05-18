Директор рынка «Темерник» в Ростове пожаловался в прокуратуру на парковочную мафию

Posted 18 мая 2022, 07:20
Published 18 мая 2022, 07:20
Modified 11 сентября 2022, 09:26
Updated 11 сентября 2022, 09:26
Карабашев заявил, что уже 10 лет несколько человек собирают деньги с водителей, которые паркуются возле рынка. Он назвал это незаконным предпринимательством.
«Каждый день рынок посещают до 10 тысяч человек, часть из них приезжает на машинах. Им разбивают стекла и прокалывают колеса, если они отказываются платить», — пишет Donnews со ссылкой на слова директора.
Он добавил, что никто не принимает меры и эти люди вымогают деньги безнаказанно. Карабашев считает, что на территории рынка творится бардак.
Фрикель пообещал, что с бизнесменом свяжется прокурор Первомайского района, который поможет в этой ситуации.