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Posted 18 мая 2022, 07:20

Published 18 мая 2022, 07:20

Modified 11 сентября 2022, 09:26

Updated 11 сентября 2022, 09:26

Директор рынка «Темерник» в Ростове пожаловался в прокуратуру на парковочную мафию

Директор рынка «Темерник» в Ростове пожаловался в прокуратуру на парковочную мафию

18 мая 2022, 07:20
Фото: 1MI.
Директор рынка «Темерник» в Ростове-на-Дону Шамиль Карабашев заявил о парковочной мафии на этой территории, прозвучало на встрече с прокурором города Олегом Фрикелем.

Карабашев заявил, что уже 10 лет несколько человек собирают деньги с водителей, которые паркуются возле рынка. Он назвал это незаконным предпринимательством.

«Каждый день рынок посещают до 10 тысяч человек, часть из них приезжает на машинах. Им разбивают стекла и прокалывают колеса, если они отказываются платить», — пишет Donnews со ссылкой на слова директора.

Он добавил, что никто не принимает меры и эти люди вымогают деньги безнаказанно. Карабашев считает, что на территории рынка творится бардак.

Фрикель пообещал, что с бизнесменом свяжется прокурор Первомайского района, который поможет в этой ситуации.

Ранее парковку вместо поликлиники построили из-за проблем с проектом в Ростове в Левенцовке.

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