Экс-начальника инспекции ФНС Шелепова оштрафовали на 467 миллионов рублей в Ростове

По данным фактам возбудили уголовные дела. Ленинский районный суд приговорил Шелепова к 11 годам заключения, также его оштрафовали на 467 миллионов рублей. Белекчи приговорили к семи годам колонии, но освободили от наказания из-за истечения срока давности.