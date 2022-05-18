Экс-начальника инспекции ФНС Шелепова оштрафовали на 467 миллионов рублей в Ростове

Posted 18 мая 2022, 14:37
Published 18 мая 2022, 14:37
Modified 18 сентября 2022, 15:10
Updated 18 сентября 2022, 15:10
Суд установил, что Шелепов вместе с Дмитрием Белекчи украл 23,9 миллиона рублей из федерального бюджета. Все деньги они потратили на себя.
Известно, что Белекчи являлся начальником отдела выездных проверок МИФНС. Оказалось, что они планировали вносить в декларации недостоверную информацию для хищения денег.
Также Шелепову вменяли получение взятки.
По данным фактам возбудили уголовные дела. Ленинский районный суд приговорил Шелепова к 11 годам заключения, также его оштрафовали на 467 миллионов рублей. Белекчи приговорили к семи годам колонии, но освободили от наказания из-за истечения срока давности.