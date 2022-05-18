rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 мая 2022, 14:37

Published 18 мая 2022, 14:37

Modified 18 сентября 2022, 15:10

Updated 18 сентября 2022, 15:10

Экс-начальника инспекции ФНС Шелепова оштрафовали на 467 миллионов рублей в Ростове

18 мая 2022, 14:37
В Ростове-на-Дону огласили приговор бывшему начальнику межрайонной инспекции ФНС Владимиру Шелепову, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Суд установил, что Шелепов вместе с Дмитрием Белекчи украл 23,9 миллиона рублей из федерального бюджета. Все деньги они потратили на себя.

Известно, что Белекчи являлся начальником отдела выездных проверок МИФНС. Оказалось, что они планировали вносить в декларации недостоверную информацию для хищения денег.

Также Шелепову вменяли получение взятки.

По данным фактам возбудили уголовные дела. Ленинский районный суд приговорил Шелепова к 11 годам заключения, также его оштрафовали на 467 миллионов рублей. Белекчи приговорили к семи годам колонии, но освободили от наказания из-за истечения срока давности.

Ранее в Ростове-на-Дону следователя полиции и адвоката поймали на взяточничестве.

Материалы по теме
В Ростовской области мошенники прикидываются приставами и обманывают населениеРоссиян предупредили о мошенниках в туристической сфере
#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика