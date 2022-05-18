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Posted 18 мая 2022, 08:46

Published 18 мая 2022, 08:46

Modified 18 сентября 2022, 15:10

Updated 18 сентября 2022, 15:10

Криминального авторитета Брудного допросят по делу генерала Музраева в Ростове

18 мая 2022, 08:46
В Ростове-на-Дону продолжается суд на генералом Михаилом Музраевым, теперь планируется допросить криминального авторитета Брудного, пишет «Bloknot-volgograd».

В среду, 17 мая, предстоит допросить по видеосвязи Виталия Брудного. Сам он уже осужден на 10 лет.

Известно, что на дачу показаний отведено два дня.

«Одно из обвинений генерала касается злоупотребления полномочиями при расследовании уголовного дела в отношении Брудного. Это происходило в 2017 году», — говорится в публикации.

Также Музраеву вменяют покушение на главу Волгоградской области Андрея Бочарова. Следствие установило, что он прикрывал ОПГ, которая подожгла дом, в котором находился глава региона.

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