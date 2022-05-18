На старом кладбище Новочеркасска восстанавливают 130-летнюю часовню-усыпальницу

Posted 18 мая 2022, 08:45
Published 18 мая 2022, 08:45
Modified 18 сентября 2022, 15:10
Updated 18 сентября 2022, 15:10
Настоятель храма Дмитрия Солунского в Новочеркасске Герман Киселёв рассказал, что в настоящий момент на территории старого городского кладбища идут работы по восстановлению здания часовни-усыпальницы, возведенной в конце 19 века.
Протоирей Герман Киселёв рассказал, что в прошлом это здание входило в собственность храма и использовалось для хранения тел усопших перед отпеванием, во время которого над останками читали молитвы. Кроме того усыпальницу использовали в качестве фильтра в период эпидемий, поскольку она вмещала шесть гробов.
Часовню разрушили в первой половине 20 века, и теперь приход Дмитрия Солунского занят восстановлением своей собственности в ее изначальном облике с помощью чертежей здания, обнаруженных в областном архиве. По завершению работ здание будут использовать по его первоначальному назначению.
«Ведь сейчас тоже бывают всякие эпидемии, например, ковид. Тема очень актуальна — отпевать усопших, не занося в храм», — цитирует протоирея портал «Ёрш. Новочеркасск».