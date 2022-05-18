На старом кладбище Новочеркасска восстанавливают 130-летнюю часовню-усыпальницу

Протоирей Герман Киселёв рассказал, что в прошлом это здание входило в собственность храма и использовалось для хранения тел усопших перед отпеванием, во время которого над останками читали молитвы. Кроме того усыпальницу использовали в качестве фильтра в период эпидемий, поскольку она вмещала шесть гробов.