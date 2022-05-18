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Posted 18 мая 2022, 08:45

Published 18 мая 2022, 08:45

Modified 18 сентября 2022, 15:10

Updated 18 сентября 2022, 15:10

На старом кладбище Новочеркасска восстанавливают 130-летнюю часовню-усыпальницу

18 мая 2022, 08:45
Сюжет
Касается каждого
В Новочеркасске ведут работы по реставрации усыпальницы, построенной на городском кладбище в 1892 году, сообщение об этом опубликовали на портале местной администрации.

Настоятель храма Дмитрия Солунского в Новочеркасске Герман Киселёв рассказал, что в настоящий момент на территории старого городского кладбища идут работы по восстановлению здания часовни-усыпальницы, возведенной в конце 19 века.

Протоирей Герман Киселёв рассказал, что в прошлом это здание входило в собственность храма и использовалось для хранения тел усопших перед отпеванием, во время которого над останками читали молитвы. Кроме того усыпальницу использовали в качестве фильтра в период эпидемий, поскольку она вмещала шесть гробов.

Часовню разрушили в первой половине 20 века, и теперь приход Дмитрия Солунского занят восстановлением своей собственности в ее изначальном облике с помощью чертежей здания, обнаруженных в областном архиве. По завершению работ здание будут использовать по его первоначальному назначению.

«Ведь сейчас тоже бывают всякие эпидемии, например, ковид. Тема очень актуальна — отпевать усопших, не занося в храм», — цитирует протоирея портал «Ёрш. Новочеркасск».

Напомним, в конце апреля власти Ростова не смогли найти подрядчика для реставрации «Дома актера».

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#Общество#Касается каждого#Новости
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