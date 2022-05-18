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Posted 18 мая 2022, 08:11

Published 18 мая 2022, 08:11

Modified 18 сентября 2022, 15:10

Updated 18 сентября 2022, 15:10

Организатор уличных гонок погиб в ДТП в Ростовской области

18 мая 2022, 08:11
В Ростовской области в автоаварии погиб байкер Артем Колесникова, который занимался организацией гонок, говорится в мотосообществе в «ВКонтакте».

Ранее региональное УГИБДД сообщило, что в Аксае на улице Садовой водитель LADA Vesta во время поворота не пропустил мотоцикл Suzuki. В результате столкновения байкер погиб.

В мотосообществе написали, что жертвой стал Артем Колесников, который организовывал гонки на мотоциклах. Пользователи выразили соболезнования близким погибшего.

В данный момент в Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства.

Ранее стало известно, что на 86,7% выросла детская смертность в ДТП в донском регионе за 2021 год.

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