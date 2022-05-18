Организатор уличных гонок погиб в ДТП в Ростовской области

Posted 18 мая 2022, 08:11
Published 18 мая 2022, 08:11
Modified 18 сентября 2022, 15:10
Updated 18 сентября 2022, 15:10
Ранее региональное УГИБДД сообщило, что в Аксае на улице Садовой водитель LADA Vesta во время поворота не пропустил мотоцикл Suzuki. В результате столкновения байкер погиб.
В мотосообществе написали, что жертвой стал Артем Колесников, который организовывал гонки на мотоциклах. Пользователи выразили соболезнования близким погибшего.
В данный момент в Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства.