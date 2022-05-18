Психолог рассказал, как родители могут помочь детям справиться со страхом темноты

Специалист рассказала, что этот страх появляется потому, что в темноте человеческому глазу не видны предметы, а люди «заземляются» именно через них. Таким образом, при свете ребенок видит предметы и подсознательно понимает, что может на них опереться, но у него не возникает страха неизвестности. Как пишет NEWS.ru, данная фобия передалась современному человеку от далеких предков, которые опасались, что ночью на них могут напасть.