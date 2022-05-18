Психолог рассказал, как родители могут помочь детям справиться со страхом темноты

Posted 18 мая 2022,, 16:17
Published 18 мая 2022,, 16:17
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Специалист рассказала, что этот страх появляется потому, что в темноте человеческому глазу не видны предметы, а люди «заземляются» именно через них. Таким образом, при свете ребенок видит предметы и подсознательно понимает, что может на них опереться, но у него не возникает страха неизвестности. Как пишет NEWS.ru, данная фобия передалась современному человеку от далеких предков, которые опасались, что ночью на них могут напасть.
С точки зрения психологии детства страх темноты может быть вызван эмоциональными потрясениями и стрессами: малыша запирали в темной комнате в качестве наказания. Также ребенок мог перенять страхи тревожных родителей, которые также страдали в своем детстве, оставаясь в темноте.
Юлия Хадарцева призывает родителей не оставлять своих детей в темной комнате, если они испытывают страх. Психолог предлагает родителям читать детям добрые сказки перед сном и контролировать контент, который ребенок потребляет в интернете. Малыш не должен наблюдать в социальных сетях сцены насилия и жестокости. В случае, если страху темноты подвержены взрослые, им стоит совершать вечерние прогулки перед сном.
Эксперт также предлагает регулярно заниматься спортом, так как уставший от физической нагрузки человек не так остро реагирует на темноту. Хадарцева рекомендует справляться с приступами никтофобии таким же образом, как и с паническими атаками — контролировать дыхание, почувствовать пол под ногами, прислушаться к внутреннему ощущению и убедиться, что ничего опасного для здоровья не происходит.