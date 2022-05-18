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Posted 18 мая 2022, 07:27

Published 18 мая 2022, 07:27

Modified 1 октября, 12:51

Updated 1 октября, 12:51

Редкое природное явление увидели жители в Ростове-на-Дону

18 мая 2022, 07:27
В Ростове-на-Дону днем в среду, 18 мая, на небе появилось гало, сообщили горожане в соцсетях.

Необычное явление ростовчане заметили с самого утра. Вокруг солнца появилась огромная дуга, чем удивила местных жителей.

Это редкое оптическое явление, которое бывает всего несколько раз в год. Ростовчане начали делать снимки и публиковать их в Интернете.

Ранее лектор Астрономической обсерватории Парка им. Максима Горького Николай Демин рассказал, что продолжительность этого эффекта может быть от нескольких минут до многих часов.

О том, почему в Ростове появляется гало, читайте в расширенном материале RostovGazeta.

#Общество#Новости
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