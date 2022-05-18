В Москве задержали бойца ММА Магомедова

За последнее время Магомедов часто попадал в скандальные ситуации. Недавно в СМИ прошли сообщения о драке, которую спортсмен затеял на столичной парковке. А ранее Магомедов стал участником смертельного ДТП, произошедшего в районе Белорусского вокзала.