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Posted 18 мая 2022, 07:34

Published 18 мая 2022, 07:34

Modified 18 сентября 2022, 15:10

Updated 18 сентября 2022, 15:10

В Москве задержали бойца ММА Магомедова

В Москве задержали бойца ММА Магомедова

18 мая 2022, 07:34
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Правоохранительные органы задержали в Москве скандально известного бойца ММА Асхаба Магомедова. По сообщениям СМИ, он подозревается в вымогательстве денег.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на телеканал РЕН ТВ, спортсмена задержали в номере московской гостиницы «AZIMUT Отель Олимпик Москва», где он находился с друзьями. Магомедов подозревается в вымогательстве денег у подростка.

За последнее время Магомедов часто попадал в скандальные ситуации. Недавно в СМИ прошли сообщения о драке, которую спортсмен затеял на столичной парковке. А ранее Магомедов стал участником смертельного ДТП, произошедшего в районе Белорусского вокзала.

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