В Москве задержали бойца ММА Магомедова

Posted 18 мая 2022, 07:34
Published 18 мая 2022, 07:34
Modified 18 сентября 2022, 15:10
Updated 18 сентября 2022, 15:10
Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на телеканал РЕН ТВ, спортсмена задержали в номере московской гостиницы «AZIMUT Отель Олимпик Москва», где он находился с друзьями. Магомедов подозревается в вымогательстве денег у подростка.
За последнее время Магомедов часто попадал в скандальные ситуации. Недавно в СМИ прошли сообщения о драке, которую спортсмен затеял на столичной парковке. А ранее Магомедов стал участником смертельного ДТП, произошедшего в районе Белорусского вокзала.