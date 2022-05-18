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Posted 18 мая 2022, 13:51

Published 18 мая 2022, 13:51

Modified 18 сентября 2022, 15:10

Updated 18 сентября 2022, 15:10

Власть без денег – исключение: эксперт о том, кто продвигает донских политиков

18 мая 2022, 13:51
В Заксобрании и муниципальных советах сидят многие представители финансовых групп, отношение к политике имеющие далекое, но проводящие интересы своих кланов, рассказал RostovGazeta политолог Антон Бредихин

По словам эксперта, на Дону установилось тесное сопряжение власти и бизнеса, при этом для некоторых в регионе Василий Голубев так и не стал «своим».

«Команда губернатора продолжает иметь «московский акцент». Но через своих заместителей ему удалось установить тесные контакты в том числе и с представителями различных диаспор», – отмечает политолог.

Голубев, как считает Бредихин, довольно эффективно устранил сильных политических конкурентов.

«Несмотря на это в Заксобрании и муниципальных советах сидят многие представители финансовых групп, отношение к политике имеющие далекое, но проводящие интересы своих патронов», – рассказывает эксперт.

Ранее RostovGazeta подготовила спецпроект "Кланы Ростова 2022" о том, как переместились фигуры на политико-экономическом поле региона и кто сейчас наиболее влиятельная персона Ростовской области.

#Общество#Новости
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