Власть без денег – исключение: эксперт о том, кто продвигает донских политиков

Posted 18 мая 2022, 13:51
Published 18 мая 2022, 13:51
Modified 18 сентября 2022, 15:10
Updated 18 сентября 2022, 15:10
По словам эксперта, на Дону установилось тесное сопряжение власти и бизнеса, при этом для некоторых в регионе Василий Голубев так и не стал «своим».
«Команда губернатора продолжает иметь «московский акцент». Но через своих заместителей ему удалось установить тесные контакты в том числе и с представителями различных диаспор», – отмечает политолог.
Голубев, как считает Бредихин, довольно эффективно устранил сильных политических конкурентов.
«Несмотря на это в Заксобрании и муниципальных советах сидят многие представители финансовых групп, отношение к политике имеющие далекое, но проводящие интересы своих патронов», – рассказывает эксперт.
Ранее RostovGazeta подготовила спецпроект "Кланы Ростова 2022" о том, как переместились фигуры на политико-экономическом поле региона и кто сейчас наиболее влиятельная персона Ростовской области.