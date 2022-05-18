Жителя Ростова арестовали на пять суток за разжигание ненависти и фейки о военных

Posted 18 мая 2022, 11:14
Published 18 мая 2022, 11:14
Modified 18 сентября 2022, 15:10
Updated 18 сентября 2022, 15:10
Пролетарский районный суд установил, что Поповкин 25 февраля разместил в «ВКонтакте» ложную информацию о российских военных. Тогда по факту разжигания ненависти завели дело об административном правонарушении.
«Во время суд Поповкин признал вину. Он заявил, что в тот момент находился в трудном эмоциональном состоянии», — говорится в публикации.
Суд арестовал нарушителя на пять суток. Это решение еще не вступило в законную силу.
Ранее стало известно, что защищать школьников от влияния экстремистов в Ростове будут советники по воспитанию.