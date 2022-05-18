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Posted 18 мая 2022, 11:14

Published 18 мая 2022, 11:14

Modified 18 сентября 2022, 15:10

Updated 18 сентября 2022, 15:10

Жителя Ростова арестовали на пять суток за разжигание ненависти и фейки о военных

18 мая 2022, 11:14
В Ростове-на-Дону арестовали местного жителя Олега Поповкина за агрессию в сторону военных, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Пролетарский районный суд установил, что Поповкин 25 февраля разместил в «ВКонтакте» ложную информацию о российских военных. Тогда по факту разжигания ненависти завели дело об административном правонарушении.

«Во время суд Поповкин признал вину. Он заявил, что в тот момент находился в трудном эмоциональном состоянии», — говорится в публикации.

Суд арестовал нарушителя на пять суток. Это решение еще не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что защищать школьников от влияния экстремистов в Ростове будут советники по воспитанию.

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