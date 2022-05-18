Жителя Ростова арестовали на пять суток за разжигание ненависти и фейки о военных

В Ростове-на-Дону арестовали местного жителя Олега Поповкина за агрессию в сторону военных, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Пролетарский районный суд установил, что Поповкин 25 февраля разместил в «ВКонтакте» ложную информацию о российских военных. Тогда по факту разжигания ненависти завели дело об административном правонарушении. «Во время суд Поповкин признал вину. Он заявил, что в тот момент находился в трудном эмоциональном состоянии», — говорится в публикации. Суд арестовал нарушителя на пять суток. Это решение еще не вступило в законную силу. Ранее стало известно, что защищать школьников от влияния экстремистов в Ростове будут советники по воспитанию. Материалы по теме В Украину хотел сбежать экстремист, планировавший напасть на отдел ОВД в Ростове Школьник-экстремист и приболевший Борзенко: новости субботы в Ростове