Чрезмерная эксплуатация илонакопителя в Перми может привести к экокатастрофе

По сообщению properm.ru, объект был введен в эксплуатацию в 1982 году, то есть используется по назначению уже сорок лет. При этом его проектная мощность составляет 1 650 000 кубометров. По данным “Новогора”, ежесуточно илонакопитель принимает двести одиннадцать кубометров отходов в биологических очистных сооружениях. Также, по данным “Новогора”, но из другого источника, объем образования отходов в сутки составляет двести пятьдесят два кубических метра. На данный момент эксплуатационный объем объекта исчерпан.