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Posted 19 мая 2022, 11:18

Published 19 мая 2022, 11:18

Modified 18 сентября 2022, 15:10

Updated 18 сентября 2022, 15:10

Чрезмерная эксплуатация илонакопителя в Перми может привести к экокатастрофе

Чрезмерная эксплуатация илонакопителя в Перми может привести к экокатастрофе

19 мая 2022, 11:18
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Пермском крае недалеко от деревни Федотово илонакопитель № 10 “Новогора”, который принимает отходы с биологических очистных сооружений, наполнился до краев. Его дальнейшая эксплуатация может привести к экологической катастрофе. При этом в ближайшее время не планируется строительство нового.

По сообщению properm.ru, объект был введен в эксплуатацию в 1982 году, то есть используется по назначению уже сорок лет. При этом его проектная мощность составляет 1 650 000 кубометров. По данным “Новогора”, ежесуточно илонакопитель принимает двести одиннадцать кубометров отходов в биологических очистных сооружениях. Также, по данным “Новогора”, но из другого источника, объем образования отходов в сутки составляет двести пятьдесят два кубических метра. На данный момент эксплуатационный объем объекта исчерпан.

В соответствии с протоколом общественных обсуждений по строительству нового илонакопителя, последний раз лимиты на размещение осадка на этом объекте были выданы на период с 2019 по 2021 год. В этом же документе отражено, что расчетный период заполнения составляет 3 года.

«Илонакопитель эксплуатируется незаконно, а властям и «Новогору», видимо, не интересны национальный проект «Экология», развитие туризма и вонь на объекте религиозного поклонения», — приходят к выводу местные жители.

В санитарно-защитную зону “Новогора” и биологических очистных сооружений

входят жилые дома, садово-огородные участки, археологический памятник, святой источник.

Местные жители отправляли фотографии с наполненным до краев накопителем главе Пермского края Дмитрию Махонину в блог. Они написали, что если начнутся сильные дожди, отходы из накопителя могут попасть в реку Мулянку и это приведет к экологической катастрофе.

#Общество#Новости
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