“Единая Россия” ответила на самые актуальные для дачников вопросы о газификации

Posted 19 мая 2022, 07:18
Published 19 мая 2022, 07:18
Modified 18 сентября 2022, 15:10
Updated 18 сентября 2022, 15:10
Как пишет infox.ru со ссылкой на комментарий депутата “Единой России” Никиты Чаплина, наблюдаются трудности в официальной регистрации построек на участках.
Политик отмечает, что вопросы по подведению газа к дачным участкам делятся на масштабные и частные. Также стоит учитывать, что год назад вступила в силу всероссийская программа для населенных пунктов и СНТ, которые граничат с газифицированными городами и поселками.
В случае, если конкретный участок соответствует всему перечню требований, а населенный пункт, в котором он располагается, числится в программе социальной газификации, владелец может направить заявку на бесплатное подключение к газопроводу.