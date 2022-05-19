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Posted 19 мая 2022, 07:18

Published 19 мая 2022, 07:18

Modified 18 сентября 2022, 15:10

Updated 18 сентября 2022, 15:10

“Единая Россия” ответила на самые актуальные для дачников вопросы о газификации

19 мая 2022, 07:18
В 2021 году была запущена государственная программа газификации населенных пунктов и садоводческих некоммерческих товариществ, которые прилегают к газифицированным районам.

Как пишет infox.ru со ссылкой на комментарий депутата “Единой России” Никиты Чаплина, наблюдаются трудности в официальной регистрации построек на участках.

Политик отмечает, что вопросы по подведению газа к дачным участкам делятся на масштабные и частные. Также стоит учитывать, что год назад вступила в силу всероссийская программа для населенных пунктов и СНТ, которые граничат с газифицированными городами и поселками.

В случае, если конкретный участок соответствует всему перечню требований, а населенный пункт, в котором он располагается, числится в программе социальной газификации, владелец может направить заявку на бесплатное подключение к газопроводу.

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