Потанин рассказал, что будет с «Тинькофф Банком»

Posted 19 мая 2022, 17:16
Published 19 мая 2022, 17:16
Modified 18 сентября 2022, 15:10
Updated 18 сентября 2022, 15:10
Как сообщает interfax.ru, бизнесмен не планирует наращивать долю в головной компании «Тинькофф Банка». Кроме того, «Интеррос» опроверг слухи о предстоящем объединении Росбанка с «Тинькофф Банком».
По словам Потанина, эти два банка не связывает никакая синергия и их новые владельцы планируют развивать их по-разному. Бизнесмен охарактеризовал «Тинькофф» как высокотехнологичную финансово-техническую платформу, а Росбанк — как классический, умеренно-консервативный банк.
Также владелец «Интерроса» не поддержал утверждения Олега Тинькова о том, что его банк «был куплен за копейки», отметив, что не считает сотни миллионов долларов «копейками».
В ходе делового общения основателя банка Олега Тинькова и Владимира Потанина стоимость покупки доли банка вообще не обсуждалась, так как, по словам Потанина, Тиньков был больше обеспокоен вопросами сохранения бизнеса банка, его устойчивости и обязательств перед клиентами.
Владелец «Интерроса» не стал подтверждать слухи о том, что в планах группы еще одна серьезная банковская сделка — приобретение «ЮниКредит Банка». Однако предприниматель отметил, что представители UniCredit обращались с таким предложением к «Интерросу» после того, как в публичный доступ попала новость о покупке Росбанка.
Что касается приобретенных накануне активов, то финансовую структуру, созданную Олегом Тиньковым, «Интеррос» решил направить по пути развития финансовых технологий и открытия новых рынков. В свою очередь, Росбанк, который еще два дня назад принадлежал французской финансовой группе Societe Generale, и в будущем планируют развивать как классический банк.
В апреле французская финансовая группа Societe Generale анонсировала продажу Росбанка «Интерросу». 18 мая стало известно, что сделка закрыта. Также в прошлом месяце «Интеррос» сообщила о покупке 35% TCS Group («Тинькофф Банк»), собственниками которого выступала семья предпринимателя Олега Тинькова.