rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 мая 2022, 17:16

Published 19 мая 2022, 17:16

Modified 18 сентября 2022, 15:10

Updated 18 сентября 2022, 15:10

Потанин рассказал, что будет с «Тинькофф Банком»

19 мая 2022, 17:16
Группа «Интеррос», днем ранее совершившая покупки двух банковских активов — Росбанка и доли в «Тинькофф Банке», — сообщила, что более не рассматривает возможности приобретений в банковском секторе. Об этом в четверг, 19 мая, в беседе с «Интерфаксом» рассказал основатель «Интерроса», предприниматель Владимир Потанин.

Как сообщает interfax.ru, бизнесмен не планирует наращивать долю в головной компании «Тинькофф Банка». Кроме того, «Интеррос» опроверг слухи о предстоящем объединении Росбанка с «Тинькофф Банком».

По словам Потанина, эти два банка не связывает никакая синергия и их новые владельцы планируют развивать их по-разному. Бизнесмен охарактеризовал «Тинькофф» как высокотехнологичную финансово-техническую платформу, а Росбанк — как классический, умеренно-консервативный банк.

Также владелец «Интерроса» не поддержал утверждения Олега Тинькова о том, что его банк «был куплен за копейки», отметив, что не считает сотни миллионов долларов «копейками».

В ходе делового общения основателя банка Олега Тинькова и Владимира Потанина стоимость покупки доли банка вообще не обсуждалась, так как, по словам Потанина, Тиньков был больше обеспокоен вопросами сохранения бизнеса банка, его устойчивости и обязательств перед клиентами.

Владелец «Интерроса» не стал подтверждать слухи о том, что в планах группы еще одна серьезная банковская сделка — приобретение «ЮниКредит Банка». Однако предприниматель отметил, что представители UniCredit обращались с таким предложением к «Интерросу» после того, как в публичный доступ попала новость о покупке Росбанка.

Что касается приобретенных накануне активов, то финансовую структуру, созданную Олегом Тиньковым, «Интеррос» решил направить по пути развития финансовых технологий и открытия новых рынков. В свою очередь, Росбанк, который еще два дня назад принадлежал французской финансовой группе Societe Generale, и в будущем планируют развивать как классический банк.

В апреле французская финансовая группа Societe Generale анонсировала продажу Росбанка «Интерросу». 18 мая стало известно, что сделка закрыта. Также в прошлом месяце «Интеррос» сообщила о покупке 35% TCS Group («Тинькофф Банк»), собственниками которого выступала семья предпринимателя Олега Тинькова.

#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика