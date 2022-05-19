Потанин рассказал, что будет с «Тинькофф Банком»

Владелец «Интерроса» не стал подтверждать слухи о том, что в планах группы еще одна серьезная банковская сделка — приобретение «ЮниКредит Банка». Однако предприниматель отметил, что представители UniCredit обращались с таким предложением к «Интерросу» после того, как в публичный доступ попала новость о покупке Росбанка.