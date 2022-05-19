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Posted 19 мая 2022, 07:57

Published 19 мая 2022, 07:57

Modified 1 октября, 14:14

Updated 1 октября, 14:14

Стало известно, сколько ростовчане готовы потратить на отпуск в 2022 году

19 мая 2022, 07:57
На неделю отпуска жители Ростова-на-Дону готовы выделить 40 тысяч рублей на одного человека, говорится в исследовании SuperJob.

По данному показателю Ростов занимает четвертую строчку среди других городов России. Большую сумму на отпуск готовы выделить жители москвичи. Они готовы потратить 50 тысяч рублей.

Санкт-Петербург и Красноярск поделили второе место в данном топе. Жители этих городов могут потратить на отпуск 43 тысячи рублей. Третье место занял Екатеринбург (42 тысяч рублей). А вот четвертое место донская столица поделила с Краснодаром и Нижним Новгородом.

Напомним, по данным ростовских туроператоров, дончане раскупили на лето практически все туры. Самым большим спросом у жителей Ростова пользуются курорты Турции и Египта, а также курорты Краснодарского края, Крыма и Абхазии.

#Анна Смирнова#Общество#Новости
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