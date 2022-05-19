Желто-синие бордюры в Волгодонске перекрасили из-за скандала

Posted 19 мая 2022, 04:12
Published 19 мая 2022, 04:12
Modified 11 сентября 2022, 15:21
Updated 11 сентября 2022, 15:21
Скандал разразился после того, как жительница Волгодонска отправила жалобу в одно из местных СМИ на новые бордюры во дворе дома. Ей не понравилось, что бордюры были окрашены в цвета украинского флага.
Стоит отметить, в Ростове есть футбольный клуб, имеющий фирменные желтые и синие цвета на эмблеме.
«ФК “Ростов” тоже диверсанты?», - задает в связи с этим вопрос ростовчанин.
Ранее трубы ростовского бетонного завода перекрасили в белый цвет, потому что до этого они имели сине-желтый окрас. Неизвестно, что побудило к этому шагу руководство предприятия.