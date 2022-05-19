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Posted 19 мая 2022, 04:12

Published 19 мая 2022, 04:12

Modified 11 сентября 2022, 15:21

Updated 11 сентября 2022, 15:21

Желто-синие бордюры в Волгодонске перекрасили из-за скандала

Желто-синие бордюры в Волгодонске перекрасили из-за скандала

19 мая 2022, 04:12
Фото: 1MI.
Сюжет
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Из-за скандала в Волгодонске новые желто-синие бордюры в срочном порядке решили перекрасить в цвета флага РФ, сообщается в одном из популярных пабликов в «Вконтакте».

Скандал разразился после того, как жительница Волгодонска отправила жалобу в одно из местных СМИ на новые бордюры во дворе дома. Ей не понравилось, что бордюры были окрашены в цвета украинского флага.

Стоит отметить, в Ростове есть футбольный клуб, имеющий фирменные желтые и синие цвета на эмблеме.

«ФК “Ростов” тоже диверсанты?», - задает в связи с этим вопрос ростовчанин.

Ранее трубы ростовского бетонного завода перекрасили в белый цвет, потому что до этого они имели сине-желтый окрас. Неизвестно, что побудило к этому шагу руководство предприятия.

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