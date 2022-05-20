Эксперт рассказал, почему курс доллара снова может повыситься

Posted 20 мая 2022, 07:43
Published 20 мая 2022, 07:43
Modified 18 сентября 2022, 15:10
Updated 18 сентября 2022, 15:10
Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на агентство «Прайм», нынешнее укрепление рубля связано с превышением предложения над спросом валюты. Как только валютный контроль начнет ослабевать, курс доллара снова поползет вверх.
Однако, аналитик отметил, что резкого понижения нацвалюты не будет. Курс доллара может снова достигнуть отметки в 80-100 рублей при условии уменьшения экспорта нефти и снижения цен на энергоносители.