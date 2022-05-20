Ипотека для IT-специалистов начнет работать в июне

Ведущие банки России рассматривают заявки на ипотеку от IT-специалистов. Свыше двух тысяч заявлений на участие в новой ипотечной программе уже получено. Ставка будет составлять 5% годовых. О подробностях нововведения сообщили в Минцифры России.

По данным, предоставленным IZ, в кредитные компании поступают обращения по большей части из таких городов как: Москва, Санкт-Петербург. Есть заявки из различных регионов России: Свердловской и Нижегородской областей Татарстана и других. Новость о старте льготной ипотеки для работников IT-сферы озвучило правительство РФ. Соответствующее распоряжение кабинета министров было согласовано 30 апреля, а 12 мая оно вступило в правовую силу. В течение 20 дней Минцифры составит список аккредитованных организаций, работников которых допустят к участию в льготной ипотеке. Выдача кредитов стартует в начале июня. Ключевая цель данной программы — оказать поддержку компаниям, занимающимся информационными технологиями в непростой экономической обстановке, а также обеспечить достойные условия для жизни нужным стране специалистам.