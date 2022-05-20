Команда Архангельской области победила на первых Всероссийских просветительских играх

В первый день команды соревновались в интеллектуальной викторине, во второй - на скорость собирали большие магнитные карты России. После чего каждая команда представляла свой инновационный проект. В третий, заключительный день, школьников ждали спортивные соревнования, в ходе которых ребята преодолевали непрерывную полосу препятствий в 150 метров. Помимо этого, по два участника от каждого региона участвовали в киберспортивном турнире.