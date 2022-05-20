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Команда Архангельской области победила на первых Всероссийских просветительских играх

20 мая 18:48
В ходе проведения Всероссийских просветительских игр для старшеклассников участники из Архангельской области стали лучшей командой. Им удалось обойти коллективы из 84 регионов России.

Отмечается, что 19 мая в Москве на закрытии федерального просветительского марафона “Новые горизонты” на ВДНХ были награждены все 10 команд – финалистов первых Всероссийских просветительских игр. Организатором игр выступило Российское общество “Знание” при поддержке Минпросвещения РФ. Об этом пишет ТАСС.

По итогу всех состязаний команда Архангельской области набрала наибольшее число баллов - 421, вторую строчку заняла команда Воронежской области, набравшая 414 баллов, на третьем месте с результатом 410 баллов расположилась команда Амурской области. Кроме них, в топ-10 лучших вошли Оренбургская, Мурманская, Челябинская, Астраханская и Ярославская области, Москва и Севастополь.

Всего в Москву на финальный этап игр, который проходил с 17 по 19 мая, собрались 528 финалистов. Школьники объединились в 88 команд от всех регионов России, а также от Российского движения школьников, движения “Юнармия” и сообщества “Большая перемена”.

Дипломы победителей лучшим командам вручил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Многоборье по интеллектуально-спортивным дисциплинам стало очень насыщенным и зрелищным мероприятием.

В первый день команды соревновались в интеллектуальной викторине, во второй - на скорость собирали большие магнитные карты России. После чего каждая команда представляла свой инновационный проект. В третий, заключительный день, школьников ждали спортивные соревнования, в ходе которых ребята преодолевали непрерывную полосу препятствий в 150 метров. Помимо этого, по два участника от каждого региона участвовали в киберспортивном турнире.

Участвуя в состязаниях, старшеклассники ежедневно могли зарабатывать дополнительные индивидуальные бонусы и призы.

На площадке просветительского марафона “Новые горизонты” на ВДНХ школьники смогли пообщаться с выдающимися людьми, которые выступали в программе трека “Роль России в мире”.

В финальный день соревнований гроссмейстер Сергей Карякин и пятнадцать школьников провели сеанс одновременной игры, при этом две участницы смогли завершить партии вничью.

Официальный информационный партнер мероприятия - медиахолдинг 1MI.

#Новости#Общество
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