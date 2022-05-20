На «черном» рынке Ростовской области продавали дорогие лекарства от COVID-19

Posted 20 мая 2022, 16:31
Published 20 мая 2022, 16:31
Modified 18 сентября 2022, 15:10
Updated 18 сентября 2022, 15:10
Всего за пару часов были обнаружены и заблокированы девять порталов, на которых велась незаконная торговля.
На данных ресурсах продавался препарат Актемра, которым лечат ковид в стационарах. Как отмечается в сообщении, для того, чтобы хранить такое лекарство, нужны специальные условия. Скорее всего подпольные продавцы их не соблюдали.
Начальная цена препарата на «черном» рынке составляла 100 тысяч рублей. В Росздравнадзоре отметили, что покупать такие лекарства с рук не следует.
Ранее в Ростове двое детей-инвалидов, которые являются инсулинозависимыми, не получили лекарства в срок. Получить их удалось только через суд.