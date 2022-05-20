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Posted 20 мая 2022, 16:31

Published 20 мая 2022, 16:31

Modified 18 сентября 2022, 15:10

Updated 18 сентября 2022, 15:10

На «черном» рынке Ростовской области продавали дорогие лекарства от COVID-19

20 мая 2022, 16:31
В Ростовской области были обнаружены сайты, на которых продавались дорогостоящие лекарства, предназначенные для лечения коронавирусной инфекции, сообщили в региональном управлении Росздравнадзора.

Всего за пару часов были обнаружены и заблокированы девять порталов, на которых велась незаконная торговля.

На данных ресурсах продавался препарат Актемра, которым лечат ковид в стационарах. Как отмечается в сообщении, для того, чтобы хранить такое лекарство, нужны специальные условия. Скорее всего подпольные продавцы их не соблюдали.

Начальная цена препарата на «черном» рынке составляла 100 тысяч рублей. В Росздравнадзоре отметили, что покупать такие лекарства с рук не следует.

Ранее в Ростове двое детей-инвалидов, которые являются инсулинозависимыми, не получили лекарства в срок. Получить их удалось только через суд.

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