Под российской маркой “Москвич” начнут производить китайские автомобили

Как пишет infox.ru, сборку автомобилей планируется наладить не позднее IV квартала 2022 года. В первую очередь с конвейера будут выходить традиционные транспортные средства, функционирующие благодаря двигателю внутреннего сгорания, а в будущем планируется организовать сборку электромобилей для обеспечения внутреннего рынка.
Один из источников, который дал комментарий изданию, рассказал, что сейчас “Камаз” ведет переговоры со своим текущим партнером, китайским автоконцерном JAC Motors.
Модели этого китайского бренда уже знакомы российскому потребителю. Так, электромобили iEV7 хорошо зарекомендовали себя в программе каршеринга в Крыму MoreElectric, которая была завершена осенью прошлого года. Такие же модели электрокаров планируют закупить для электрокаршеринга во Владивостоке группы “Соллерс” и “Русгидро”.