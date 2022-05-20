rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Под российской маркой “Москвич” начнут производить китайские автомобили

20 мая 07:51
Фото: pixabay.com
Под российской маркой “Москвич” планируют выпускать на рынок автомобили китайского производства. Сборка машин будет вестись на освободившихся мощностях предприятия “Рено Россия”, ее собирается локализовать “Камаз”. Об этом сообщило издание “Ведомости”, опираясь на причастные к деятельности компании источники.

Как пишет infox.ru, сборку автомобилей планируется наладить не позднее IV квартала 2022 года. В первую очередь с конвейера будут выходить традиционные транспортные средства, функционирующие благодаря двигателю внутреннего сгорания, а в будущем планируется организовать сборку электромобилей для обеспечения внутреннего рынка.

Один из источников, который дал комментарий изданию, рассказал, что сейчас “Камаз” ведет переговоры со своим текущим партнером, китайским автоконцерном JAC Motors.

Модели этого китайского бренда уже знакомы российскому потребителю. Так, электромобили iEV7 хорошо зарекомендовали себя в программе каршеринга в Крыму MoreElectric, которая была завершена осенью прошлого года. Такие же модели электрокаров планируют закупить для электрокаршеринга во Владивостоке группы “Соллерс” и “Русгидро”.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00