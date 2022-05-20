Под российской маркой “Москвич” начнут производить китайские автомобили

Модели этого китайского бренда уже знакомы российскому потребителю. Так, электромобили iEV7 хорошо зарекомендовали себя в программе каршеринга в Крыму MoreElectric, которая была завершена осенью прошлого года. Такие же модели электрокаров планируют закупить для электрокаршеринга во Владивостоке группы “Соллерс” и “Русгидро”.