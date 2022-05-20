Ростовская пенсионерка подаст апелляцию на отказ суда вернуть льготу на проезд

Пенсионерка рассказывает, что на заседании суда присутствовала большая группа поддержки - более сорока ветеранов. Но микрофон не включили. И в огромном зале, где звук уходил в потолок, а еще и присутствующие говорили сквозь маски, слышно было очень плохо.
«Нам показалось, что никто не был заинтересован в решении нашей проблемы», - отмечает Людмила Шатерникова.
Она добавляет, что пенсионерка Нина Алентьева права в своем требовании, изложенном в иске. Ведь Конституцией России запрещено издавать законы, которые уменьшают права людей.
«А у нас получается все наоборот. Нас лишили льготы, а заверяют, что всем теперь сделано одинаково — по тысяче рублей дают. Но ведь льготу в натуральном выражении никак нельзя сравнивать с ежемесячной денежной выплатой в тысячу рублей», - объясняет Шатерникова.
Экс-депутат рассказывает, что ее родители похоронены в Сальске. И каждый год весной она ездила из Ростова в Сальск ухаживать за могилой. А сейчас не может себе этого позволить. На проезд сразу уйдет тысяча рублей. И как жить дальше — непонятно.
«Представляете, сколько нужно денег выложить на проезд в областную больницу в Ростове, например, пенсионеру из Вешек? А обратно на что возвращаться? На свою пенсию?» - задает риторические вопросы Людмила Шатерникова.
Еще одной добавившейся проблемой она называет поездки в сады и огороды. До нововведений по выплатам, автобусы по садовым маршрутам ходили каждый час. А после того, как инвалидов лишили льгот, остался лишь один автобус. По ее словам, на нем уже почти никто не ездит — людям стало дорого.
«К тому же, ежемесячная денежная выплата обезличена. Она будет считаться доходом ветерана и, соответственно, увеличивать его доход. Это означает, что те люди, которые получают субсидии, рискуют остаться без них. Это же просто безобразие», - возмущается пенсионерка.
По ее словам, присутствующим на суде ветеранами стало понятно: региональные власти не заинтересованы в поддержке пенсионеров.
«Но на этом мы не остановимся. Будем подавать апелляцию на решение суда и доказывать свои права», - говорит Людмила Шатерникова.
Ранее RostovGazeta сообщала, что более 500-а ростовчан требовали вернуть льготный проезд вместо выплаты.