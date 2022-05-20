Ростовская пенсионерка подаст апелляцию на отказ суда вернуть льготу на проезд

Еще одной добавившейся проблемой она называет поездки в сады и огороды. До нововведений по выплатам, автобусы по садовым маршрутам ходили каждый час. А после того, как инвалидов лишили льгот, остался лишь один автобус. По ее словам, на нем уже почти никто не ездит — людям стало дорого.