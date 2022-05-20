В нацпроект “20 главных событий России за 20 лет” включена социальная сфера

90-е годы прошлого века были крайне тяжелым периодом для Российской Федерации. Так, в 1997 году задолженность по пенсиям составляла уже 17 трлн рублей, а задолженность по детским пособиям преодолела планку в 10 трлн. При этом пенсия россиян тогда едва достигала 44% от прожиточного минимума, пишет mkset.ru.
По словам Сергея Веденского, отметившего 70-летний юбилей в этом году, его поколение многие критикуют за желание стабильности в стране и отсутствие поддержки перемен. Он уверен, что обвиняют пожилых людей в ретроградстве те, кто сам не жил в эпоху перемен, когда невозможно представить, что принесут эти перемены.
“Для нас, когда в 2000-х начали пенсию платить день в день, это настоящее чудо было. Так что нам просто есть с чем сравнивать, и мы свою позицию основываем на опыте, а не на абстрактных представлениях о том, как будет лучше”, – подчеркнул Веденский.
Сегодняшний уровень социальной поддержки россиян можно назвать одним из самых высоких в мире. Выплаты не только автоматически назначаются, но и регулярно индексируются, а базовый соцпакет охватывает все возрасты и социальные группы.
Материнский капитал сегодня назначают даже за рождение первенца, и это внушительная сумма – свыше 500 000 рублей. Минимальное пособие по беременности и родам – почти 60 000 рублей. При рождении ребенка мать получает единовременно более 18 000 рублей. По 12 000 ежемесячно правительство выплачивает на детей, отцы которых проходят срочную военную службу. Все вышеперечисленное – небольшая часть из обширного пакета социальных выплат.
В современной России компенсируются допзанятия в кружках, летние лагеря, посещение музеев и не только.
Кроме этого, имеются программы по улучшению жилищных условий. Например, можно бесплатно получить землю под строительство дома. Также можно увеличить жилплощадь, если она не дотягивает до нормативов.
Примечательно то, что в РФ некоторые граждане узнают о доступной для них господдержке только тогда, когда им начисляют пособия.