В нацпроект “20 главных событий России за 20 лет” включена социальная сфера

“Для нас, когда в 2000-х начали пенсию платить день в день, это настоящее чудо было. Так что нам просто есть с чем сравнивать, и мы свою позицию основываем на опыте, а не на абстрактных представлениях о том, как будет лучше”, – подчеркнул Веденский.