Рыбный цех горел в Ростовской области

Речь идет о здании, которое построили в Таганроге на Мариупольском шоссе. Очевидцы вызвали пожарных, но пламя к этому моменту успело распространиться на пять квадратных метров.
"Прибывшие специалисты спасли одного местного жителя, помощь медиков не потребовалась. Сейчас выясняется причина возгорания", - заявили в управлении.
Само возгорание произошло в ночь на субботу.
Ранее эксперт рассказал, почему в Ростове горели дома на Театральном спуске. Здесь говорится о крупнейшем в городе пожаре в 2017 году.