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Рыбный цех горел в Ростовской области

21 мая 07:59
Фото: pixabay
В Ростовской области устанавливается причина возгорания на территории рыбного цеха, заявили в УМЧС по региону.

Речь идет о здании, которое построили в Таганроге на Мариупольском шоссе. Очевидцы вызвали пожарных, но пламя к этому моменту успело распространиться на пять квадратных метров.

"Прибывшие специалисты спасли одного местного жителя, помощь медиков не потребовалась. Сейчас выясняется причина возгорания", - заявили в управлении.

Само возгорание произошло в ночь на субботу.

Ранее эксперт рассказал, почему в Ростове горели дома на Театральном спуске. Здесь говорится о крупнейшем в городе пожаре в 2017 году.

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