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Стало известно, сколько зарабатывает губернатор Ростовской области Голубев

21 мая 04:12
Фото: donland
Более семи миллионов рублей дохода указал в документах за минувший год губернатор Ростовской области Василий Голубев, говорится на сайте облправительства.

Этот показатель с 2020 года увеличился на 200 тысяч рублей и достиг 7,75 миллиона. У губернатора есть два дома площадью 357 и 120 квадратов.

В документах указан участок, его площадь достигает 1,6 тысячи квадратных метров. Жена главы региона задекларировала 54 миллиона, ее доход за год вырос на четыре миллиона. Она указала, что у нее есть автомобиль Audi Q5.

До этого представители мэрии Новочеркасска отчитались о миллионных доходах за этот же период. Более двух миллионов рублей получил градоначальник Юрий Лысенко.

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