Стало известно, сколько зарабатывает губернатор Ростовской области Голубев

Этот показатель с 2020 года увеличился на 200 тысяч рублей и достиг 7,75 миллиона. У губернатора есть два дома площадью 357 и 120 квадратов.
В документах указан участок, его площадь достигает 1,6 тысячи квадратных метров. Жена главы региона задекларировала 54 миллиона, ее доход за год вырос на четыре миллиона. Она указала, что у нее есть автомобиль Audi Q5.
До этого представители мэрии Новочеркасска отчитались о миллионных доходах за этот же период. Более двух миллионов рублей получил градоначальник Юрий Лысенко.