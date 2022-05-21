В суде Таганрога были озвучены доказательства вины экс-директора ТАНТК Грудинина

Грудинина обвиняют в хищении средств в размере свыше 5,1 миллиона рублей. В пятницу, 20 мая, в суде были зачины все доказательства его виновности.
Всего в уголовное дело входят 17 томов. Почти 70 свидетелей было допрошено.
Продолжение процесса по делу Грудинина намечено на 1 июля. Заседание начнется в 11:30 по мск.
Напомним, на первом судебном заседании, которое прошло в январе текущего года, Грудинин отрицал свою вину в мошенничестве, в результате которого он незаконно получил премию в размере 3,7 млн рублей за патент. Кроме того, он обвиняется в том, что начислял премии руководящему звену предприятия, после чего забирал ее у них.