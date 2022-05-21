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В суде Таганрога были озвучены доказательства вины экс-директора ТАНТК Грудинина

21 мая 05:12
Фото: pixabay
По делу о мошенничестве Юрия Грудинина, который ранее был гендиректором ТАНТК имени Бериева, суду переданы все доказательства, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Грудинина обвиняют в хищении средств в размере свыше 5,1 миллиона рублей. В пятницу, 20 мая, в суде были зачины все доказательства его виновности.

Всего в уголовное дело входят 17 томов. Почти 70 свидетелей было допрошено.

Продолжение процесса по делу Грудинина намечено на 1 июля. Заседание начнется в 11:30 по мск.

Напомним, на первом судебном заседании, которое прошло в январе текущего года, Грудинин отрицал свою вину в мошенничестве, в результате которого он незаконно получил премию в размере 3,7 млн рублей за патент. Кроме того, он обвиняется в том, что начислял премии руководящему звену предприятия, после чего забирал ее у них.

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#Новости#Анна Смирнова#Общество
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