В суде Таганрога были озвучены доказательства вины экс-директора ТАНТК Грудинина

Напомним, на первом судебном заседании, которое прошло в январе текущего года, Грудинин отрицал свою вину в мошенничестве, в результате которого он незаконно получил премию в размере 3,7 млн рублей за патент. Кроме того, он обвиняется в том, что начислял премии руководящему звену предприятия, после чего забирал ее у них.