rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Более 140 придворовых территорий затопило в Ростовской области

22 мая 06:34
Фото: УМЧС по РО
В Ростовской области из-за неблагоприятной погоды затопило 146 придворовых территорий в 11 населенных пунктах, сообщили в региональном УМЧС.

В области усилился ветер, что стало причиной повышений уровня воды в водоемах. Пострадали сразу несколько хуторов, в том числе Шмат, Усть-Койсуг, Лагутник, Рогожкин, Обуховка.

К ликвидации последствий стихии привлекли 161 специалиста. Они используют 55 единиц техники.

«Известно, что подтопленных жилых домов нет, жалоб от населения по этому поводу не поступало. Сейчас на дежурстве находится аэромобильная группировка для оказания помощи», — уточнили в управлении.

Кроме того, спасатели помогают медикам попасть в Елизаветинскую участковую больницу.

Ранее дожди превратили в бурлящие реки улицы в Ростове на Военведе и на Северном.

Материалы по теме
Пять районов Ростовской области может затопить из-за сильного ветра и дождей веснойМашины в Ростове затопило кипятком 13 маяПосле прорыва теплотрассы центр Ростова-на-Дону затопило водой 17 мая
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00