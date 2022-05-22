Более 140 придворовых территорий затопило в Ростовской области

В области усилился ветер, что стало причиной повышений уровня воды в водоемах. Пострадали сразу несколько хуторов, в том числе Шмат, Усть-Койсуг, Лагутник, Рогожкин, Обуховка.
К ликвидации последствий стихии привлекли 161 специалиста. Они используют 55 единиц техники.
«Известно, что подтопленных жилых домов нет, жалоб от населения по этому поводу не поступало. Сейчас на дежурстве находится аэромобильная группировка для оказания помощи», — уточнили в управлении.
Кроме того, спасатели помогают медикам попасть в Елизаветинскую участковую больницу.