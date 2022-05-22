Как жены депутатов Думы Ростова заработали десятки миллионов и ездят на дорогих авто

Михаил Дирацуян задекларировал 14,7 миллиона рублей, его жена не смогла похвастаться такими результатами, так как ее доход составил 144 тысяч рублей. Зато у нее есть автомобиль бизнес-класса Genesis G80, а также «УАЗ Патриот».