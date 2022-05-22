Как жены депутатов Думы Ростова заработали десятки миллионов и ездят на дорогих авто

Жене Дмитрия Бондаря удалось заработать 27,6 миллиона рублей за год. У нее есть несколько земельных участков и нежилых помещений, а из автомобилей она выбрала себе внедорожник Land Rover.
Но обойти супруга ей не удалось, так как его доход приблизился к 200 миллионам. Он владеет сразу пятью машинами.
Михаил Дирацуян задекларировал 14,7 миллиона рублей, его жена не смогла похвастаться такими результатами, так как ее доход составил 144 тысяч рублей. Зато у нее есть автомобиль бизнес-класса Genesis G80, а также «УАЗ Патриот».
Депутат Евгений Древаль ездит на BMW X6, его жена выбрала себе Mercedes-Benz GLC 300. Новый такой стоит несколько миллионов рублей.
Сразу 119 миллионов рублей получилось заработать супруге депутата Вячеслава Камышного. Сам он добавил в семейный бюджет 39,8 миллиона. У депутата и жены есть по машине Land Rover, а у ребенка оказалась в собственности квартира площадью 119 квадратных метров.
Две иномарки оказались в семье депутата Максима Колесникова. Сам он владеет машиной AUDI Q7, его супруга ездит на Toyota LEXUS RX 200T. Их совместный заработок составил около 10 миллионов рублей.
Целый автопарк есть в семь депутата Натальи Оськиной. Она владеет двумя грузовиками и машиной Toyota Land Cruiser, ее муж задекларировал Honda, «Москвич», три грузовика, катер и моторную лодку.
Жена Александра Фетисова подобрала себе Infiniti QX, у супруга машины нет. Доход семьи составил почти 20 миллионов рублей.