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Как жены депутатов Думы Ростова заработали десятки миллионов и ездят на дорогих авто

22 мая 07:27
Фото: pixabay
Супруги депутатов Думы Ростова-на-Дону отчитались о своих доходах в 2021 году, некоторые из которых оказались очень внушительными, говорится на портале мэрии.

Жене Дмитрия Бондаря удалось заработать 27,6 миллиона рублей за год. У нее есть несколько земельных участков и нежилых помещений, а из автомобилей она выбрала себе внедорожник Land Rover.

Но обойти супруга ей не удалось, так как его доход приблизился к 200 миллионам. Он владеет сразу пятью машинами.

Михаил Дирацуян задекларировал 14,7 миллиона рублей, его жена не смогла похвастаться такими результатами, так как ее доход составил 144 тысяч рублей. Зато у нее есть автомобиль бизнес-класса Genesis G80, а также «УАЗ Патриот».

Депутат Евгений Древаль ездит на BMW X6, его жена выбрала себе Mercedes-Benz GLC 300. Новый такой стоит несколько миллионов рублей.

Сразу 119 миллионов рублей получилось заработать супруге депутата Вячеслава Камышного. Сам он добавил в семейный бюджет 39,8 миллиона. У депутата и жены есть по машине Land Rover, а у ребенка оказалась в собственности квартира площадью 119 квадратных метров.

Две иномарки оказались в семье депутата Максима Колесникова. Сам он владеет машиной AUDI Q7, его супруга ездит на Toyota LEXUS RX 200T. Их совместный заработок составил около 10 миллионов рублей.

Целый автопарк есть в семь депутата Натальи Оськиной. Она владеет двумя грузовиками и машиной Toyota Land Cruiser, ее муж задекларировал Honda, «Москвич», три грузовика, катер и моторную лодку.

Жена Александра Фетисова подобрала себе Infiniti QX, у супруга машины нет. Доход семьи составил почти 20 миллионов рублей.

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