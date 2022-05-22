Премьер Польши призвал Норвегию поделиться с Украиной прибылями от газа и нефти

Posted 22 мая 2022, 18:22
Published 22 мая 2022, 18:22
Modified 18 сентября 2022, 15:13
Updated 18 сентября 2022, 15:13
По подсчетам Моравецкого, Норвегия получает сверхприбыль от экспорта в размере более 100 миллиардов евро на фоне ситуации на Украине. По его мнению, там поступают несправедливо.
При этом в самой Польше подобные заявления всерьез не восприняли.
Ранее комбат ДНР Александр Ходаковский привел доказательства того, что миссия ОБСЕ поставляла информацию ВСУ. Он показал спутниковое средство связи, на котором был логотип миссии. Оно было обнаружено в катакомбах «Азовстали».