Что объединяет кэшбэк, быстрые переводы и интернет-эквайринг

Банк «Фридом Финанс» тесно взаимодействует с одноименной инвестиционной компанией в плане предоставления своим клиентам всех преимуществ фондового рынка. Одним из самых ярких примеров работы в этом направлении стала уникальная программа «Кэшбэк акциями». Главная фишка этой программы лояльности — возможность вернуть потраченные деньги не только в виде наличных, а в форме инвестиций в ценные бумаги. Чтобы стать участником программы «Кэшбэк акциями», достаточно выпустить в Банке «Фридом Финанс» дебетовую карту со специальной бонусной программой. Этой картой нужно расплачиваться за покупки на сумму не меньше 25 тысяч руб. в месяц. Начисленные за эти траты баллы клиент вкладывает в акции одной из 16 крупнейших компаний по своему выбору. После этого клиенту открывают виртуальные счета, чтобы он мог следить за динамикой своих накоплений. Средства со счета можно снять в любой день по курсу, соответствующем котировке акций в момент перевода. С ростом стоимости выбранной ценной бумаги увеличивается и прибыль клиента. Обменять акции на «живые» деньги можно в любое время – в мобильном приложении или связавшись с менеджером.