Что объединяет кэшбэк, быстрые переводы и интернет-эквайринг

О том, какие продукты и услуги для удовлетворения этих потребностей клиентов предлагают банки, — в материале редакции.
Бизнес без границ
Глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что страны должны отказаться от барьеров в мировой торговле ради снижения инфляции и повышения уровня жизни. В этом направлении сегодня продолжают работать лишь некоторые из российских банков, среди которых Банк «Фридом Финанс». Клиенты ФФ Банка сохраняют возможность вести внешнеэкономическую деятельность по самому широкому спектру направлений.
Клиентам Банка «Фридом Финанс» доступно индивидуальное обслуживание. На выбор им предоставляется три пакета услуг. Предпринимателям Банк «Фридом Финанс» предлагает подключить расчетно-кассовое обслуживание с оптимально сбалансированными параметрами. Счет можно открыть в рублях, долларах США и евро, услуга валютного контроля предоставляется на льготных условиях. Переводы до 1 млн руб. физическим лицам внутри банка проводятся без комиссии. Все подробности о тарифах доступны на сайте Банка «Фридом Финанс».
Свободные средства бизнесменам также выгоднее всего держать на депозите, тем более что процентная ставка по вкладам для юрлиц рассчитывается индивидуально.
Интернет-эквайринг
По подсчетам аналитиков, шесть из десяти взрослых интернет-пользователей в мире делают покупки в интернете каждую неделю. В России доля онлайн-покупателей составляет 42,5%. Интернет-торговля в нашей стране активно развивается, поэтому спрос на банковские услуги в этом сегменте остается стабильно высоким.Банк «Фридом Финанс» гарантирует интернет-предпринимателям гибкие тарифы и безопасность. Кроме того, клиентам банка предоставляется такой сервис, как настройка интерфейса платежной страницы, максимально подходящего для дизайна сайта.
Большой популярностью у клиентов-юрлиц Банка «Фридом Финанс» пользуется эксклюзивная услуга «интернет-эквайринг плюс онлайн-касса». Это решение идеально подходит для тех, что открывает онлайн-бизнес. Чтобы стать пользователем интернет-эквайринга и онлайн-кассы от Банка «Фридом Финанс» с предпринимателем заключается только один договор, притом что он получает в пользование два сервиса сразу. Экономия при подключении такой услуги может достигать 50 тысяч руб.
Банк «Фридом Финанс» готов предоставлять свои услуги и в нестандартных ситуациях. К примеру, сервисы доступны клиентам со счетами в других банках, не имеющим своего сайта для продаж или истории ведения бизнеса.
Банк «Фридом Финанс» подключает сервис интернет-эквайринга в течение трех дней. Клиент нужно лишь заполнить анкету и подписать договор приема платежей.
Быстрые платежи
Клиентам Банка «Фридом Финанс» доступны быстрые платежи, причем условия этой опции весьма привлекательны. При объемах транзакций менее 100 тыс. руб. в месяц комиссии не взымаются. Если ежемесячно переводимая сумма больше 100 тыс., комиссия составит лишь 0,5%, но не более 1500 руб. Чтобы начать пользоваться сервисом, нужно скачать приложение банка.
Кэшбэк акциями
Банк «Фридом Финанс» тесно взаимодействует с одноименной инвестиционной компанией в плане предоставления своим клиентам всех преимуществ фондового рынка. Одним из самых ярких примеров работы в этом направлении стала уникальная программа «Кэшбэк акциями». Главная фишка этой программы лояльности — возможность вернуть потраченные деньги не только в виде наличных, а в форме инвестиций в ценные бумаги. Чтобы стать участником программы «Кэшбэк акциями», достаточно выпустить в Банке «Фридом Финанс» дебетовую карту со специальной бонусной программой. Этой картой нужно расплачиваться за покупки на сумму не меньше 25 тысяч руб. в месяц. Начисленные за эти траты баллы клиент вкладывает в акции одной из 16 крупнейших компаний по своему выбору. После этого клиенту открывают виртуальные счета, чтобы он мог следить за динамикой своих накоплений. Средства со счета можно снять в любой день по курсу, соответствующем котировке акций в момент перевода. С ростом стоимости выбранной ценной бумаги увеличивается и прибыль клиента. Обменять акции на «живые» деньги можно в любое время – в мобильном приложении или связавшись с менеджером.
На сайте Банка «Фридом Финанс» доступен специальный калькулятор, с помощью которого клиент может узнать сумму заработка при вложении в ту или иную компанию. Подробнее об акции – здесь.