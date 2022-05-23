Директора ростовских школ заработали миллионы, а в области ливни затопили 11 хуторов

Также сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко заявил, что за выходные в городе обрушились 50 деревьев. Для уборки пришлось привлечь коммунальные службы, и уже к вечеру воскресенья были устранены 90% упавших деревьев. Несмотря на предупреждения МЧС и ГИБДД один из автомобилистов Таганрога не убрал свое транспортное средство из-под деревьев, из-за чего машина сильно пострадала.