rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 мая 2022, 15:48

Published 23 мая 2022, 15:48

Modified 18 сентября 2022, 15:13

Updated 18 сентября 2022, 15:13

Директора ростовских школ заработали миллионы, а в области ливни затопили 11 хуторов

23 мая 2022, 15:48
В Ростовской области подвели итоги ущерба, нанесенного штормом на выходных, в Ростове назвали самых состоятельных директоров школ, а главный санврач региона объяснил, почему не отменит масочный режим. Картина дня в RostovGazeta.

Унесенные штормом

В минувшие выходные 21 и 22 мая в Ростовской области бушевал штормовой ветер, который привел к нагону воды, что затопила сразу 11 населенных пунктов. Так в Азовском районе подтопило около 150 подворий в Усть-Койсуге, Лагутнике, Рогожкине и других поселениях.

Вместе с этим сообщается, что из-за подъема уровня воды затоплен Таганрогский порт. Часть судов утратили возможность пришвартоваться, но никто из жителей не пострадал.

Также сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко заявил, что за выходные в городе обрушились 50 деревьев. Для уборки пришлось привлечь коммунальные службы, и уже к вечеру воскресенья были устранены 90% упавших деревьев. Несмотря на предупреждения МЧС и ГИБДД один из автомобилистов Таганрога не убрал свое транспортное средство из-под деревьев, из-за чего машина сильно пострадала.

Подробные итоги шторма можно найти в полном материале RostovGazeta.

Достаток в сфере образования

В Ростове-на-Дону руководители средних образовательных учреждений поделились информацией о своих доходах и недвижимости.

Так лидером рейтинга благосостояния среди директоров школ по итогам 2021 года стал Арутюн Назарян, возглавляющий гимназию № 19.Его заработок составил более 6,6 миллиона рублей, а в собственности мужчины оказалась иномарка KIA SLS Sportage.

Буквально на 20 тысяч рублей отстала директор лицея № 11 Валентина Потатуева, доход которой достиг 6,65 миллиона рублей в 2021 году. Женщина является владельцем участка земли и квартиры. Ее супруг заработал 1,8 миллиона рублей, что не помешало ему быть владельцем иномарок Lexus и Hyundai.

Директора ростовских школ и лицеев отчитались о миллионных доходах в 2021 году
Узнать подробнее

Замкнула тройку лидеров директор лицея № 50 Наталья Желябина, чей доход составил свыше 5,5 миллиона рублей. На женщину не записаны ни объекты недвижимости, ни автомобили.

Нависшая угроза

Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев объяснил, что хотя в регионе и не регистрировали новые штаммы ковида, все еще сохраняется угроза роста заболеваемости.

Он напомнил, что два года назад в аналогичный период времени действовали куда более строгие ограничения, хотя ситуация с заболеваемостью была практически одинаковой. Ковалев объяснил, что пока не видит оснований для отмены масочного режима.

«В данный момент я считаю, что масочный режим нужно сохранить. Так как существуют условия для массового распространения инфекции», — сказал глава областного Роспотребнадзора.

Материалы по теме
Погибших на Украине братьев Редькиных из Ростовской области наградили посмертно
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика