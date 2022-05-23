Директора ростовских школ заработали миллионы, а в области ливни затопили 11 хуторов

Posted 23 мая 2022, 15:48
Published 23 мая 2022, 15:48
Modified 18 сентября 2022, 15:13
Updated 18 сентября 2022, 15:13
В минувшие выходные 21 и 22 мая в Ростовской области бушевал штормовой ветер, который привел к нагону воды, что затопила сразу 11 населенных пунктов. Так в Азовском районе подтопило около 150 подворий в Усть-Койсуге, Лагутнике, Рогожкине и других поселениях.
Вместе с этим сообщается, что из-за подъема уровня воды затоплен Таганрогский порт. Часть судов утратили возможность пришвартоваться, но никто из жителей не пострадал.
Также сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко заявил, что за выходные в городе обрушились 50 деревьев. Для уборки пришлось привлечь коммунальные службы, и уже к вечеру воскресенья были устранены 90% упавших деревьев. Несмотря на предупреждения МЧС и ГИБДД один из автомобилистов Таганрога не убрал свое транспортное средство из-под деревьев, из-за чего машина сильно пострадала.
В Ростове-на-Дону руководители средних образовательных учреждений поделились информацией о своих доходах и недвижимости.
Так лидером рейтинга благосостояния среди директоров школ по итогам 2021 года стал Арутюн Назарян, возглавляющий гимназию № 19.Его заработок составил более 6,6 миллиона рублей, а в собственности мужчины оказалась иномарка KIA SLS Sportage.
Буквально на 20 тысяч рублей отстала директор лицея № 11 Валентина Потатуева, доход которой достиг 6,65 миллиона рублей в 2021 году. Женщина является владельцем участка земли и квартиры. Ее супруг заработал 1,8 миллиона рублей, что не помешало ему быть владельцем иномарок Lexus и Hyundai.
Замкнула тройку лидеров директор лицея № 50 Наталья Желябина, чей доход составил свыше 5,5 миллиона рублей. На женщину не записаны ни объекты недвижимости, ни автомобили.
Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев объяснил, что хотя в регионе и не регистрировали новые штаммы ковида, все еще сохраняется угроза роста заболеваемости.
Он напомнил, что два года назад в аналогичный период времени действовали куда более строгие ограничения, хотя ситуация с заболеваемостью была практически одинаковой. Ковалев объяснил, что пока не видит оснований для отмены масочного режима.
«В данный момент я считаю, что масочный режим нужно сохранить. Так как существуют условия для массового распространения инфекции», — сказал глава областного Роспотребнадзора.