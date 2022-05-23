Госэкспертиза одобрила снос 120-летнего дома братьев Парамоновых в центре Ростова

Posted 23 мая 2022, 12:01
Published 23 мая 2022, 12:01
Modified 1 октября, 14:19
Updated 1 октября, 14:19
В четверг, 19 мая, Госэкспертиза опубликовала положительное заключение по проекту сноса многоквартирного дома по адресу улица Социалистическая, 128. Согласно документам с портала городской администрации расселение дома начали еще в июне 2018 года из-за аварийного состояния здания, для этого потребовалась выкупить жилые помещения у 48 собственников.
Теперь ООО «Фирма Вариант» подготовила проект о сносе достопримечательности «Доходного дома И. И. Парамонова», а потому в будущем старинное здание будет демонтировано.
Напомним, в прошлом году снесли соседа этого здания — Доходный дом Туроверовой по улице Социалистической, 130. Здание обрушилось на проезжую часть, а позже при демонтаже экскаватор пробил стену жилого дома.
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