Компания с убытками из Батайска выполнит планировку участка в Ростове

Posted 23 мая 2022, 08:41
Published 23 мая 2022, 08:41
Modified 11 сентября 2022, 16:44
Updated 11 сентября 2022, 16:44
Участок находится в границах: переулок Нефтекачка – улица 2-я Ритмичная – переулок Нефтяной – улица Факельная. Площадь участка составляет 23,49 гектара.
Владеет компанией, которой отдали под планировку данный участок, Валентин Клименко. Он является членом регионального отделения «Справедливой России». По данным системы «СПАРК», по итогам прошлого года компания «ИНПК девелопмент РДВС» отчиталась об убытках в размере свыше 1,8 миллиона рублей. В фирме работает один человек, а зарегистрирована она была пять лет назад.
Напомним, в марте текущего года компанию «ИНПК Девелопмент» лишили права на планировку микрорайона в Ростове на Таганрогской. На площади 61,8 гектаров предполагалось строительство жилого комплекса со всей необходимой инфраструктурой.