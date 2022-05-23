Компания с убытками из Батайска выполнит планировку участка в Ростове

Владеет компанией, которой отдали под планировку данный участок, Валентин Клименко. Он является членом регионального отделения «Справедливой России». По данным системы «СПАРК», по итогам прошлого года компания «ИНПК девелопмент РДВС» отчиталась об убытках в размере свыше 1,8 миллиона рублей. В фирме работает один человек, а зарегистрирована она была пять лет назад.