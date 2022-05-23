«Миллионы — в трубу»: в Ростовской области собрались асфальтировать хорошую дорогу

«Это вопиющий факт. Ведь на ремонт участка хорошей дороги потребовалось бы порядка десяти миллионов, которые бы просто улетели в трубу. Что за халатность чиновника, ремонтировать хорошую дорогу при множестве тех, которые действительно нуждаются в ремонте?», — недоумевает Федяев.