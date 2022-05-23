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«Миллионы — в трубу»: в Ростовской области собрались асфальтировать хорошую дорогу

23 мая 04:42
Фото: Евгений Федяев
Добротную проезжую дорогу власти Батайска попытались застелить новым асфальтом, сообщил RostovGazeta депутат Заксобрания Евгений Федяев.

Депутат рассказывает, что в рамках национального проекта по безопасным и качественным дорогам, на дороги Ростовской области из федерального бюджета направляются внушительные средства. В Батайске предполагалось отремонтировать улицу Заводскую от Энгельса до 1-й Пятилетки. На это было выделено 32 миллиона рублей.

«Я поехал посмотреть и увидел, что практически треть от запланированной дороги находится в хорошем состоянии. Оказалось, что этот участок от Куйбышева до Калинина был отремонтирован в 2019 году. А власти Батайска решили снять хороший асфальт и постелить новый», — рассказывает Евгений Федяев.

участок дороги от Куйбышева до Калинина в Батайске
Фото: Евгений Федяев

Он добавляет, что проверка прокуратуры по его запросу, подтвердила нарушение.

«Это вопиющий факт. Ведь на ремонт участка хорошей дороги потребовалось бы порядка десяти миллионов, которые бы просто улетели в трубу. Что за халатность чиновника, ремонтировать хорошую дорогу при множестве тех, которые действительно нуждаются в ремонте?», — недоумевает Федяев.

улица Кубанская в Батайске, которую не стали ремонтировать улица Кубанская в Батайске, которую не стали ремонтировать
улица Северная в Батайске улица Северная в Батайске
улица Кубанская в Батайске, которую не стали ремонтировать
Фото: Евгений Федяев

Депутат добавляет, что пока не знает, чем закончится эта история.

«Я слежу за ситуацией. Вроде бы пока участок дороги от Куйбышева до Калинина пропустили в процессе ремонта», — резюмирует Федяев.

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