«Миллионы — в трубу»: в Ростовской области собрались асфальтировать хорошую дорогу

Депутат рассказывает, что в рамках национального проекта по безопасным и качественным дорогам, на дороги Ростовской области из федерального бюджета направляются внушительные средства. В Батайске предполагалось отремонтировать улицу Заводскую от Энгельса до 1-й Пятилетки. На это было выделено 32 миллиона рублей.
«Я поехал посмотреть и увидел, что практически треть от запланированной дороги находится в хорошем состоянии. Оказалось, что этот участок от Куйбышева до Калинина был отремонтирован в 2019 году. А власти Батайска решили снять хороший асфальт и постелить новый», — рассказывает Евгений Федяев.
Он добавляет, что проверка прокуратуры по его запросу, подтвердила нарушение.
«Это вопиющий факт. Ведь на ремонт участка хорошей дороги потребовалось бы порядка десяти миллионов, которые бы просто улетели в трубу. Что за халатность чиновника, ремонтировать хорошую дорогу при множестве тех, которые действительно нуждаются в ремонте?», — недоумевает Федяев.
Депутат добавляет, что пока не знает, чем закончится эта история.
«Я слежу за ситуацией. Вроде бы пока участок дороги от Куйбышева до Калинина пропустили в процессе ремонта», — резюмирует Федяев.